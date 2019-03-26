Экономика

14:23 26.03.2019

Госбюджет за 2 мес.-2019г сведен с дефицитом 13,7 млрд грн – Госказначейство

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Госбюджет за 2 мес.-2019г сведен с дефицитом 13,7 млрд грн – Госказначейство

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2019 года составил 13,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда – 28,65 млрд грн при плане 28,32 млрд грн, свидетельствуют обнародованные во вторник данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно материалам ведомства, дефицит бюджета был в основном профинансирован за счет изменения остатков средств бюджетов – 25,7 млрд грн, в том числе 39,3 млрд грн - по общему фонду.

Поступления от приватизации составили 154,64 млн грн.

Доходы госбюджета в январе-феврале текущего года составили 124,77 млрд грн, в том числе по общему фонду - 100,82 млрд грн при плане 112,36 млрд грн.

Расходы госбюджета в январе-феврале превысили 138,48 млрд грн, по общему фонду – 129,499 млрд грн при плане в 141,599 млрд грн.

Согласно отчету Госказначейства, местные бюджеты закрыли указанный период с профицитом в 18,426 млрд грн, по общему фонду профицит составил 17,721 млрд грн.

Данные свидетельствуют, что сводный бюджет за январь-февраль выполнен с профицитом 4,718 млрд грн, однако дефицит общего фонда составил 10,933 млрд грн.

Как сообщалось, госбюджет в январе 2019 года был сведен с дефицитом 12 млрд грн.

По итогам 2018 года дефицит госбюджета составил 59,2 млрд грн при утвержденном уровне 94,1 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Теги: #госбюджет #украина #дефицит #госказначейство
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