Четверть членов комитета НБУ по монетарной политике предлагали снизить учетную ставку уже в марте- НБУ

Два члена комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП НБУ) на заседании 13 марта предлагали снизить учетную ставку уже в марте, сообщается на сайте НБУ.

Так, один из них предлагал снизить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 17,5%, полагая, что НБУ необходимо показать начало движения к смягчению, что даст необходимый позитивный сигнал для банковской системы и экономики.

Другой член КМП высказался за снижение учетной ставки на 1 п.п., так как считает, что переход к смягчению надо было начинать еще раньше, поэтому необходимо более существенное снижение учетной ставки для поддержания экономического роста.

Аргументируя свою позицию, они также отмечали, что фактические экономические показатели и прогнозы свидетельствуют о благоприятном для Украины сценарий и замедлении фундаментального давления на инфляцию, а поддержка Украины со стороны официальных кредиторов положительно повлияла на инфляционные ожидания. По их оценке, снижение инфляции будет поддерживаться взвешенной фискальной политикой учитывая значительные объемы выплат по государственному долгу, а благоприятная ситуация на валютном рынке, укрепление обменного курса гривни будут способствовать дальнейшему снижению инфляции. Кроме того, комментарии ведущих центробанков мира свидетельствуют о намерениях проводить более мягкую монетарную политику, чем ожидалось ранее. Это снижает внешние риски для развивающихся стран и позволяет смягчать монетарные условия, не сталкиваясь со значительным оттоком капитала, полагают они.

Вместе с тем, шесть членов КМП, выступившие за необходимость сохранения учетной ставки неизменной на уровне 18%, отмечали, что снижение инфляционного давления со все еще высокого уровня требует достаточно жестких монетарных условий, а увеличение социальных выплат на фоне политической неопределенности в год президентских и парламентских выборов может обусловить ухудшение инфляционных ожиданий. Кроме того, по их оценке, необходимо учитывать, что на пике избирательного цикла банки могут быть менее склонными к изменениям в своей процентной политике в ожидании развития событий - это будет препятствовать эффективному функционированию трансмиссионного механизма и нивелировать влияние снижения учетной ставки на рыночные процентные ставки. Они также отметили, что недавнее смягчение монетарной политики со стороны ЕЦБ произошло на фоне существенного ухудшения прогнозов по экономической активности и инфляции в еврозоне, что спровоцировало скорее негативную реакцию финансовых рынков и интереса инвесторов к развивающимся странам, и это может сказаться на ситуации на валютном рынке и Украине. С учетом этих аргументов шесть членов КМП отметили, что смягчение монетарной политики пока преждевременно, однако к его рассмотрению необходимо вернуться на следующих заседаниях КМП.