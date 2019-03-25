Экономика

10:28 25.03.2019

"Укрзализныця" планирует приобрести у КВСЗ пассажирские вагоны

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"Укрзализныця" планирует приобрести у КВСЗ пассажирские вагоны

АО "Укрзализныця" планирует в 2019 году приобрести у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) вагоны габарита RIC для международного сообщения после сертификации их в странах Евросоюза.

Как отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци", эти вагоны будут курсировать по маршруту Киев-Вена-Киев.

"Не только купе, СВ, но и вагоны для международного сообщения габарита RIC заказали на 2019-й. Из отличий от классических вагонов: в каждом купе есть отдельный умывальник, в вагоне есть душ и пеленальный стол для младенцев", - цитируется в сообщении глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам "Укрзализныця" примет в эксплуатацию указанные вагоны после их сертификации европейскими коллегами.

"На очереди - получение разрешительных документов на курсирование в страны ЕС и встречи с венгерскими и австрийскими железнодорожниками", - подчеркивает Е.Кравцов.

Ранее представленный КВСЗ в 2017 году вагон пассажирский купейный спальный габарита RIC производства КВСЗ обладал следующими ттх: длина 26 696 мм, ширина 2 824 мм, база – 19 000 мм. Габарит по ГОСТ 03 ВМ (габарит RIC). Масса тары вагона – не более 58,5 т. Количество мест для пассажиров - 22 (33). Количество купе для пассажиров – 11, плюс одно служебное купе. Конструкционная скорость 160/220 км. Срок службы 40 лет.

Теги: #квсз #укрзализныця
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