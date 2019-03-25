VR Capital изучает возможности инвестирования в ветроэнергетику Украины

Компания по управлению активами VR Capital Group (США) изучает возможности инвестирования в ветроэнергетику Украины, рассматривая в настоящее время несколько проектов, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент VR Capital Group Ричард Дейтц.

"Мы начали изучать "зеленый" сектор в Украине с проектов в ветроэнергетике. По определенным причинам мы переключились на солнечные электростанции, эти объекты выглядели более реализуемыми на тот момент. Однако работать над "ветром" мы продолжаем, для нас это также интересно и привлекательно, надеемся, что в скором будущем сможем построить в Украине и ветроэлектростанции (ВЭС)", - сказал Р.Дейтц.

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Он напомнил, что в марте была запущена Каменец-Подольская солнечная электростанция (СЭС) на 64 МВт (управляющая компания "Подольскэнерго"), соинвесторами которой на паритетной основе стали VR Capital Group и украинская группа ICU . На этих же условиях построена еще одна СЭС на 35 МВт в Херсонской области (управляющая компания - "Солар Капитал"), которая в ближайшее время начнет работать.

По информации Р.Дейтца, к концу лета в Николаевской области заработает третий совместный с ICU, проект – СЭС, состоящая из 11 объектов суммарной пиковой мощностью около 127 МВт.

"Таким образом, общая мощность трех наших партнерских проектов, которые будут запущены в этом году, – 225 МВт, а общие инвестиции – на уровне $180 млн", - подытожил президент VR Capital Group.

Он назвал очень удачным первый опыт реализации проектов в реальном секторе Украины, отметив отсутствие нюансов, по поводу которых традиционно возникает беспокойство инвесторов (в частности, своевременное таможенное оформление импортного оборудования и возврат НДС).

"Подрядчики все сделали по графику, на основных этапах мы получали регулярные отчеты, работа велась прозрачно. На сегодня мы можем утверждать, что все сделано на достаточно высоком уровне и с точки зрения качества строительства, хотя, конечно, это покажет время, ведь срок службы оборудования – 20-25 лет", - сообщил Р.Дейтц.

VR Capital Group Ltd., действующая через свои основные дочерние компании, включая VR Advisory Services Ltd. (все вместе - VR Capital Group), является управляющим активами альтернативного типа общей стоимостью более $4,5 млрд. Клиентская база VR Capital Group в основном состоит из институциональных инвесторов из США и Западной Европы, а также включает университетские фонды, благотворительные организации, семейные фонды и средства институциональных распорядителей активами.

Группа ICU основана в 2006 году специалистами из ING, является лидером по управлению активами в Украине, ее портфель превышает $500 млн. Владельцем группы является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU– Макар Пасенюк и Константин Стеценко.