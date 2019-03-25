НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 2,55 млн грн и обязала их уменьшить суммы в платежках

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" на 850 тыс. грн каждую и обязала их к 5 апреля пересчитать платежки бытовым потребителям, убрав незаконно начисленные дополнительные объемы газа, сообщила глава регулятора Оксана Кривенко.

"Внеплановыми мероприятиями государственного надзора и контроля было установлено осуществление операторами ГРМ незаконных действий, которые заключались в доначислении бытовым потребителям дополнительных объемов природного газа", – написала она на своей странице Facebook по итогам открытого заседания комиссии в пятницу.

О.Кривенко указала, что эти объемы были включены в объемы производственно-технологических потерь и предусмотрены в тарифе. "То есть, при таких обстоятельствах бытовой потребитель фактически должен был дважды оплатить один и тот же объем", – пояснила глава регулятора.

Она подчеркнула, что наложенные штрафы являются максимально возможными.

О.Кривенко добавила, что облгазы обязаны также до 5 апреля проверить отсутствие таких неправомерных доначислений с применением коэффициентов приведения объемов природного газа к стандартным условиям другим бытовым потребителям, и пересчитать платежки на основании данных счетчиков газа, начиная с октября 2018 года.

Помимо того НКРЭКУ решил обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой провести детальное расследование признаков нарушения законодательства, выявленных в ходе внеплановой проверки лицензиатов.

"Продолжаются проверки других операторов ГРМ. О результатах будем сообщать", – отметила О.Кривенко.