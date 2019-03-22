Экономика

14:28 22.03.2019

Автовокзал "Теремки" в Киеве может быть реконструирован под офисы или супермаркет – Никонов

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Автовокзал "Теремки" в Киеве может быть реконструирован под офисы или супермаркет – Никонов

Первый киевский частный автовокзал "Теремки", открытый в Киеве в 2016 году, но впоследствии проработавший всего несколько месяцев, может быть реконструирован под офисный центр или супермаркет, сообщил почетный президент KAN Development Игорь Никонов

"Насколько мы поняли, функционировать как автостанция она уже не будет. Строительство этого объекта было требованием не девелопера, а Минтранса, и город такое решение сильно поддерживал. Почему автостанция не возле метро – мы не понимаем, но город вписал это в технические условия и обязал заказчика (МФК Respublika - ИФ)", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, стоимость строительства автовокзала "Теремки" составила $6 млн, и "что бы ни было открыто в этом здании, инвестиции в него никогда не окупятся".

"В конечном итоге мы, скорее всего, договоримся и сделаем что-то в рамках здания. Ведь так оно стоять не может. Но нужна реконструкция, возможно, под офисный центр или супермаркет, например. Но если все-таки найдется оператор автовокзала, который сможет его "раскрутить", мы будем всячески его поддерживать", - отметил И.Никонов.

Как сообщалось, автовокзал "Теремки" по адресу Кольцевая дорога 1-Л в Киеве был построен в рамках государственно-частного партнерства компанией KAN Development по заказу инвестора многофункционального комплекса Respublika. Объект заработал в 2016 году. Было запущено несколько международных рейсов, однако впоследствии его работа была заморожена из-за низкого спроса.

Теги: #теремки #автовокзал #kan_development #никонов
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