"Нафтогаз Украины" ищет аудитора для подготовки к выпуску евроблигаций

НАК "Нафтогаз Украины" в рамках подготовки к выпуску еврооблигаций объявил открытые торги на закупку аудиторских услуг, сообщила компания в пятницу.

"Основными задачами … является подготовка и выпуск писем-заверений для целей выпуска еврооблигаций, а также пересмотр и подготовка отчета относительно другой информации Проспекта эмиссии для выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финансовой отчетности", – отмечается в ее пресс-релизе.

Согласно ему, подготовка соответствующих документов - стандартное условие для выпуска и размещения еврооблигаций.

Ожидаемая стоимость закупки - 6,9 млн грн, срок подачи заявок – 22 апреля.

Согласно пресс-релизу, срок предоставления услуг - до 31 мая 2019 года, тогда как сам аукцион в системе "Прозорро" назначен на 29 мая.