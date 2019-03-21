Бюджетный дефицит Великобритании за 11 месяцев фингода был минимальным за 17 лет

Бюджетный дефицит Великобритании и объем госзаимствований, необходимый, чтобы его перекрыть, сократились в текущем финансовом году до минимума за 17 лет, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

За 11 месяцев фингода, завершающегося 31 марта, Великобритания зафиксировала отрицательное сальдо на уровне 23,1 млрд фунтов стерлингов ($30,7 млрд) - на 18 млрд фунтов меньше, чем за тот же период предыдущего года.

В прошлом месяце дефицит упал до 200 млн фунтов по сравнению с 1,2 млрд фунтов в феврале 2018 года. Экономисты в среднем прогнозировали снижение до 600 млн фунтов.

Доходы британского бюджета выросли на 3,6% в феврале, расходы, включая капиталовложения, увеличились на 1,7%.

Отношение долга к размеру экономики снизилось с 75% ВВП на конец февраля 2018 года до 74,1% ВВП на конец февраля текущего года.

На прошлой неделе британские власти снизили прогноз бюджетного дефицита на 2018-2019 фингод до 22,8 млрд фунтов, или 1,1% ВВП, с 25,5 млрд фунтов. Таким образом, в марте они рассчитывают на положительное сальдо.