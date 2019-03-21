СНБО включил в санкционный список Администрацию морских портов Азовского моря

В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, введенный в действие указом президента Петра Порошенко №82/2019, включено российское федеральное госучреждение "Администрация морских портов Азовского моря".

Согласно обновленным санкционным спискам, в отношении указанной администрации введены: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

В числе введенных сроком на три года ограничений также вводятся аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами.

Решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" введено в действие в среду указом президента Украины.

В настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.