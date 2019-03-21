Экономика

12:56 21.03.2019

Работы по изготовлению РН "Зенит" для S7 Sea Launch Ltd ведутся в соответствии с согласованным с заказчиком графиком - "Южмаш"

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Работы по изготовлению РН "Зенит" для S7 Sea Launch Ltd ведутся в соответствии с согласованным с заказчиком графиком - "Южмаш"

В ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ, Днепр) не располагают официальной информацией о возможном расторжении заключенного в 2017 году с S7 Sea Launch Ltd контракта на изготовление ракет-носителей (РН) "Зенит" для возобновления запусков с морского космодрома Sea Launch, работы по контракту ведутся в соответствии с согласованным ранее с заказчиком планом-графиком, сообщила пресс-служба ЮМЗ.

Как следует из размещенного в четверг на сайте ЮМЗ сообщения пресс-службы, "предприятие имеет заключенный весной 2017 года контракт на производство двенадцати ракет-носителей "Зенит". Заказчик – зарегистрированная в США компания S7 Sea Launch Limited. В настоящее время на "Южмаше" размещен заказ на изготовление первых трех ракет-носителей "Зенит", по которым от заказчика получено частичное финансирование. Работы выполняются в соответствии с согласованным сторонами планом-графиком".

"В настоящее время "Южмаш" не имеет официальных сообщений от заказчика относительно предполагаемого прекращения контракта. Со своей стороны, "Южмаш" не намерен выступать инициатором в этом вопросе", - уточняют в пресс-службе.

В четверг ряд СМИ, включая российские, со ссылкой на неназванные источники, сообщили о том, что руководство российской S7 Space якобы проинформировало "Южмаш" о приостановке и планируемом расторжении контракта на производство РН "Зенит" для возобновления запусков с космодрома Sea Launch.

Теги: #южмаш #украина #зенит
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