Экономика

09:49 21.03.2019

Себестоимость выпускаемой "Метинвестом" продукции в 2018г выросла на 35%

4 мин читать
Себестоимость выпускаемой "Метинвестом" продукции в 2018г выросла на 35%

Себестоимость продукции, производимой на предприятиях горно-металлургической группы "Метинвест", в 2018 году выросла на 35% по сравнению с предыдущим годом – до $9,093 млрд.

Согласно обнародованным в четверг аудированным финансовым результатам за 2018 год, себестоимость реализованной продукции преимущественно состоит из затрат на сырье, энергоносители, ФОТ и соответствующих затрат на персонал производственных активов, амортизации и обесценения основных средств, затрат на техобслуживание и ремонт, аутсорсинга, налогов, и прочих затрат.

При этом себестоимость выросла в основном из-за увеличения стоимости товаров и услуг для перепродажи на $1,339 млрд, преимущественно чушкового чугуна и металлопродукции, а также из-за роста потребления закупаемого сырья ввиду увеличения производства кокса, агломерата, жидкого чугуна и сортового проката, роста цен на лом и ферросплавы ($311 млн), роста затрат на энергоресурсы на $175 млн на фоне повышения цен и объемов потребления, увеличения затрат на персонал на $166 млн из-за повышения зарплаты на производственных активах (дважды, как в 2017 году, так и в 2018-м по итогам полугодовой оценки персонала: на 15% в июне 2017-го, на 5% в октябре 2017-го, на 25% в апреле 2018-го, на 10% в октябре 2018-го) и соответствующих соцвзносов.

Кроме того, возросли расходы на транспортировку сырья и материалов на $87 млн, главным образом, на фоне увеличения затрат на ж/д перевозки в США, связанные с внутренними поставками угля, увеличением платы за пользование вагонами в Украине, а также ростом объемов ж/д перевозок.

В процентном соотношении к консолидированной выручке себестоимость реализованной продукции выросла на 1 п.п. по сравнению с 2017 годом – до 77% в 2018 году.

В 2018 году затраты на дистрибуцию выросли на 23% - до $885 млн в основном из-за роста стоимости услуг по транспортировке. Рост расходов на ж/д услуги на $54 млн преимущественно обусловлен увеличением платы за пользование вагонами в Украине на фоне увеличения перевозок железорудной и металлопродукции по железной дороге. Затраты на фрахт выросли на $52 млн из-за увеличения на 27% объемов реализации металлопродукции в Европу, Ближний Восток и Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Северную Америку и прочие регионы, а также из-за глобального роста ставок фрахта на фоне повышения цен на нефть на 31%, что было частично компенсировано сокращением объемов реализации железорудной продукции в Китай на 50%. Прочие транспортные расходы, связанные с погрузкой/разгрузкой и хранением, выросли на $54 млн из-за увеличения объемов реализации чушкового чугуна в Северную Америку, а также плоского проката и квадратной заготовки в страны Ближнего Востока и Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Это также было частично компенсировано сокращением объемов реализации железорудной продукции в Китай.

В процентном соотношении к консолидированной выручке затраты на дистрибуцию снизились на 1 п.п. по сравнению с предыдущим годом – до 7% в 2018 году.

В 2018 году общие и административные расходы выросли на 17% - до $226 млн главным образом из-за увеличения расходов на оплату труда и профессиональных услуг. В процентном соотношении к консолидированной выручке общие и административные расходы не изменились и составили 2% в 2018 году.

В 2018 году прочие операционные расходы составили $120 млн по сравнению с US$39 млн прочих операционных доходов годом ранее. В первую очередь, это было связано с операционными курсовыми убытками в размере $70 млн в отчетном периоде из-за переоценки торговой дебиторской задолженности. В 2017 году операционные курсовые доходы составили $66 млн. Кроме того, обесценивание торговой и прочей дебиторской задолженности выросло на $66 млн, в основном, из-за обесценения НДС к возмещению активов, контроль над которыми был потерян, в размере $46 млн. Затраты на благотворительность и социальную деятельность выросли на $6 млн в результате увеличения инвестиций в городах присутствия. Это было частично компенсировано увеличением прочих доходов на $14 млн и списанием некоторой кредиторской задолженности в размере $33 млн.

В процентном соотношении к консолидированной выручке прочие операционные расходы в 2018 году составили 1% (0% в 2017 году).

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #год #метинвест #продукция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 21.03.2019
"Метинвест" в 2018г нарастил чистую прибыль почти вдвое, выручку - на треть

"Метинвест" в 2018г нарастил чистую прибыль почти вдвое, выручку - на треть

20:52 17.03.2019
На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

13:54 15.03.2019
"Киевстар" предоставит комплексные бизнес–решения для предприятий "Метинвеста"

"Киевстар" предоставит комплексные бизнес–решения для предприятий "Метинвеста"

11:05 09.03.2019
На предприятиях "Метинвеста" с марта вводятся новые цвета касок - оранжевые и синие

На предприятиях "Метинвеста" с марта вводятся новые цвета касок - оранжевые и синие

16:35 05.03.2019
"Метинвест" в декабре нарастил выручку на 5,6% к ноябрю, но снизил скорректированную EBITDA на 44%

"Метинвест" в декабре нарастил выручку на 5,6% к ноябрю, но снизил скорректированную EBITDA на 44%

11:43 22.02.2019
Украина в 2018г открыла 85 новых рынков сбыта агропродукции

Украина в 2018г открыла 85 новых рынков сбыта агропродукции

08:29 19.02.2019
Китайская компания отзывает произведенные ею продукты из-за подозрения, что в них попало мясо зараженных африканской чумой свиней

Китайская компания отзывает произведенные ею продукты из-за подозрения, что в них попало мясо зараженных африканской чумой свиней

17:01 05.02.2019
В "Метинвесте" ожидают предварительных итогов расследования по оцинкованному прокату из Китая и РФ с возможным введением пошлин

В "Метинвесте" ожидают предварительных итогов расследования по оцинкованному прокату из Китая и РФ с возможным введением пошлин

16:19 05.02.2019
"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

14:05 05.02.2019
Гендиректор "Метинвест-СМЦ" Дмитрий Липпа: "Умеренный рост продаж проката обусловлен низкой инвестпривлекательностью и недостаточным финансированием проектов государством"

Гендиректор "Метинвест-СМЦ" Дмитрий Липпа: "Умеренный рост продаж проката обусловлен низкой инвестпривлекательностью и недостаточным финансированием проектов государством"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО включил в санкционный список "МАКО-холдинг" Януковича, EN+ Group, "Силовые машины", "Стройтрансгаз" и исключил Молдовский метзавод

СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

Кабмин наделил себя полномочиями назначения главы "Нафтогаза" без представления набсовета

Украина планирует войти в следующую зиму с запасами в ПХГ около 20 млрд куб. м газа

"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

ПОСЛЕДНЕЕ

Nissan отходит от планов Гона по наращиванию производства и продаж автомобилей в Китае

Порошенко подписал изменения в госбюджет-2019, уточняющие объемы трансфертов местных бюджетов в связи с отменой выборов в громадах из-за военного положения

США пока не намерены отменять таможенные пошлины на китайские товары - Трамп

СНБО включил в санкционный список "МАКО-холдинг" Януковича, EN+ Group, "Силовые машины", "Стройтрансгаз" и исключил Молдовский метзавод

СНБО включило в санкционный список более 15 российских и крымских стройкомпаний

В санкционный список СНБО попали компании, связанные с деятельностью "Крымского титана"

СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

Кабмин наделил себя полномочиями назначения главы "Нафтогаза" без представления набсовета

Авиакомпания SkyUp откроет четыре новых рейса из Харькова и один из Запорожья

Нефть перешла к росту на данных о падении запасов, Brent торгуется у $67,9 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА