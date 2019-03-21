Себестоимость выпускаемой "Метинвестом" продукции в 2018г выросла на 35%

Себестоимость продукции, производимой на предприятиях горно-металлургической группы "Метинвест", в 2018 году выросла на 35% по сравнению с предыдущим годом – до $9,093 млрд.

Согласно обнародованным в четверг аудированным финансовым результатам за 2018 год, себестоимость реализованной продукции преимущественно состоит из затрат на сырье, энергоносители, ФОТ и соответствующих затрат на персонал производственных активов, амортизации и обесценения основных средств, затрат на техобслуживание и ремонт, аутсорсинга, налогов, и прочих затрат.

При этом себестоимость выросла в основном из-за увеличения стоимости товаров и услуг для перепродажи на $1,339 млрд, преимущественно чушкового чугуна и металлопродукции, а также из-за роста потребления закупаемого сырья ввиду увеличения производства кокса, агломерата, жидкого чугуна и сортового проката, роста цен на лом и ферросплавы ($311 млн), роста затрат на энергоресурсы на $175 млн на фоне повышения цен и объемов потребления, увеличения затрат на персонал на $166 млн из-за повышения зарплаты на производственных активах (дважды, как в 2017 году, так и в 2018-м по итогам полугодовой оценки персонала: на 15% в июне 2017-го, на 5% в октябре 2017-го, на 25% в апреле 2018-го, на 10% в октябре 2018-го) и соответствующих соцвзносов.

Кроме того, возросли расходы на транспортировку сырья и материалов на $87 млн, главным образом, на фоне увеличения затрат на ж/д перевозки в США, связанные с внутренними поставками угля, увеличением платы за пользование вагонами в Украине, а также ростом объемов ж/д перевозок.

В процентном соотношении к консолидированной выручке себестоимость реализованной продукции выросла на 1 п.п. по сравнению с 2017 годом – до 77% в 2018 году.

В 2018 году затраты на дистрибуцию выросли на 23% - до $885 млн в основном из-за роста стоимости услуг по транспортировке. Рост расходов на ж/д услуги на $54 млн преимущественно обусловлен увеличением платы за пользование вагонами в Украине на фоне увеличения перевозок железорудной и металлопродукции по железной дороге. Затраты на фрахт выросли на $52 млн из-за увеличения на 27% объемов реализации металлопродукции в Европу, Ближний Восток и Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Северную Америку и прочие регионы, а также из-за глобального роста ставок фрахта на фоне повышения цен на нефть на 31%, что было частично компенсировано сокращением объемов реализации железорудной продукции в Китай на 50%. Прочие транспортные расходы, связанные с погрузкой/разгрузкой и хранением, выросли на $54 млн из-за увеличения объемов реализации чушкового чугуна в Северную Америку, а также плоского проката и квадратной заготовки в страны Ближнего Востока и Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Это также было частично компенсировано сокращением объемов реализации железорудной продукции в Китай.

В процентном соотношении к консолидированной выручке затраты на дистрибуцию снизились на 1 п.п. по сравнению с предыдущим годом – до 7% в 2018 году.

В 2018 году общие и административные расходы выросли на 17% - до $226 млн главным образом из-за увеличения расходов на оплату труда и профессиональных услуг. В процентном соотношении к консолидированной выручке общие и административные расходы не изменились и составили 2% в 2018 году.

В 2018 году прочие операционные расходы составили $120 млн по сравнению с US$39 млн прочих операционных доходов годом ранее. В первую очередь, это было связано с операционными курсовыми убытками в размере $70 млн в отчетном периоде из-за переоценки торговой дебиторской задолженности. В 2017 году операционные курсовые доходы составили $66 млн. Кроме того, обесценивание торговой и прочей дебиторской задолженности выросло на $66 млн, в основном, из-за обесценения НДС к возмещению активов, контроль над которыми был потерян, в размере $46 млн. Затраты на благотворительность и социальную деятельность выросли на $6 млн в результате увеличения инвестиций в городах присутствия. Это было частично компенсировано увеличением прочих доходов на $14 млн и списанием некоторой кредиторской задолженности в размере $33 млн.

В процентном соотношении к консолидированной выручке прочие операционные расходы в 2018 году составили 1% (0% в 2017 году).

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".