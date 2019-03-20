Порошенко подписал изменения в госбюджет-2019, уточняющие объемы трансфертов местных бюджетов в связи с отменой выборов в громадах из-за военного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2019г".

"Документом от 28 февраля этого года № 2696-VIII уточняются объемы межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов, в связи с отменой выборов в территориальных громадах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей", - сообщается на сайте президента Украины в среду вечером.

Реализация закона создает условия для повышения финансовой возможности местных бюджетов и обеспечит эффективное и целевое использование средств государственного бюджета в текущем году.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и применяется с 1 января 2019 года.