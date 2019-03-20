Экономика

18:28 20.03.2019

СНБО включило в санкционный список более 15 российских и крымских стройкомпаний

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СНБО включило в санкционный список более 15 российских и крымских стройкомпаний

В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), введенный в действие указом президента Украины №82/2019 от 19 марта 2019 года, вошли более 15 строительных компаний, зарегистрированных в Крыму и России, в том числе ООО "СГМ-Мост", ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" (все - Москва, РФ).

Согласно дополнению к документу, обнародованному на сайте президента Украины Петра Порошенко, санкции введены сроком на три года и предусматривают блокирование активов данных предприятий и запрет на осуществление у них госзакупок товаров, работ и услуг.

В санкционный список также включены АО "Институт "Гипростроймост – СанктПетербург", ООО "Мостотряд №75", строительная холдинговая компания "Старый город – КАРСТ" (все - Санкт-Петербург), ООО "Портгидрострой", федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" федерального дорожного агентства", АО "Фирма ДЕКО" (все - Краснодарский край, РФ).

Кроме этого, в списке числятся: АО "Краснодаргазстрой" и ООО "Мостдорстрой" (обе - Краснодар, РФ), ООО "КБК Групп" (Сочи, РФ) и АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" (Алдан, РФ).

В список также включены зарегистрированные в Крыму ООО "Боспорэкострой" и ООО "ГидроПромСтрой.

Как сообщает пресс-служба СНБО в среду, по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удерживанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, крымского полуострова; демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма; распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

Теги: #стройкомпании #снбо #санкции
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