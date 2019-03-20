Экономика

14:59 20.03.2019

"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

1 мин читать
"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

 ГП "Укринтерэнерго", выполняющее в условиях нового рынка электрической энергии роль поставщика последней надежды (ППН), отключит после 31 марта от энергоснабжения должников вне зависимости от вида их деятельности, заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе общения с журналистами в среду.

"Если кто-то считает, что электроэнергия это не товар и за него не нужно платить, он будет отключен вне зависимости от того, является ли он, например, водоканалом, за который отвечают органы местного самоуправления, или каким-либо другим предприятием. Мы создали базу предприятий, которые могли бы быть на брони, но пока нет ни одного предприятия, которое бы соответствовало этим требованиям. Кто не будет платить, тот просто будет отключен. Не может рынок работать, когда на нем не рассчитываются", – сказал И.Насалик.

Он подчеркнул, что на "Укринтерэнерго" были возложены функции ППН именно для того, чтобы небытовые потребители, которые не смогли подписать договор (из-за долгов за э/э либо несвоевременное проведение тендера) с поставщиком до 1 января 2019 года, в течение трех месяцев решили свои проблемы и смогли с апреля закупать э/э у поставщиков по свободным ценам в условиях нового рынка.

Теги: #укринтерэнерго #минэнергоугля #должники #электроэнергия #насалик #отключение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 20.03.2019
Насалик констатирует интерес иностранных компаний к разработке в Украине углеводородных участков на условиях СРП

Насалик констатирует интерес иностранных компаний к разработке в Украине углеводородных участков на условиях СРП

14:27 20.03.2019
Глава Минэнергоугля раскритиковал деятельность "Нафтогаза" и его главы

Глава Минэнергоугля раскритиковал деятельность "Нафтогаза" и его главы

11:04 20.03.2019
"Энергорынок" готов обеспечить работу нового оптового рынка э/э, запуск которого намечен на июль

"Энергорынок" готов обеспечить работу нового оптового рынка э/э, запуск которого намечен на июль

08:53 20.03.2019
"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

18:27 19.03.2019
"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

18:19 19.03.2019
"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

11:18 19.03.2019
Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

16:20 13.03.2019
В Украине пока нет четких правил работы новой модели оптового рынка э/э, которую планируют запустить с 1 июля – "Энергоатом"

В Украине пока нет четких правил работы новой модели оптового рынка э/э, которую планируют запустить с 1 июля – "Энергоатом"

10:15 13.03.2019
АМКУ разрешил испанской Acciona приобрести более 50% проекта солнечных электростанций "Арцыз-Солар" бизнесмена Хмельницкого

АМКУ разрешил испанской Acciona приобрести более 50% проекта солнечных электростанций "Арцыз-Солар" бизнесмена Хмельницкого

10:11 11.03.2019
В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов - ГСЧС

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" не планирует индексацию цен на пассперевозки в 2019г, ожидает разрешение на дерегуляцию тарифов

Глава Минэнергоугля раскритиковал деятельность "Нафтогаза" и его главы

Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

Конкурс на должности членов нового правления "Нафтогаза" состоится через год – премьер

Кабмин в среду продлит контракт с правлением "Нафтогаза" на год – Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" не планирует индексацию цен на пассперевозки в 2019г, ожидает разрешение на дерегуляцию тарифов

"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен за два года инвестировать в обновление внутренних газопроводов 270 млн грн

Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

Конкурс на должности членов нового правления "Нафтогаза" состоится через год – премьер

Кабмин в среду продлит контракт с правлением "Нафтогаза" на год – Гройсман

НКРЭКУ одобрила проект по освобождению потребителей с объемом учета газа до 10 тыс. куб. м от установки средств дистпередачи данных

Нефть вяло дешевеет, несмотря на данные о сокращении запасов в США, Brent у $67,5 за баррель

МХП в 2018 г. сократил чистую прибыль на 44,3%

ФРС сохранит ставки в марте, может продлить паузу в их повышении

Нефть вяло дешевеет, несмотря на данные о сокращении запасов в США, Brent у $67,5 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА