"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

ГП "Укринтерэнерго", выполняющее в условиях нового рынка электрической энергии роль поставщика последней надежды (ППН), отключит после 31 марта от энергоснабжения должников вне зависимости от вида их деятельности, заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе общения с журналистами в среду.

"Если кто-то считает, что электроэнергия это не товар и за него не нужно платить, он будет отключен вне зависимости от того, является ли он, например, водоканалом, за который отвечают органы местного самоуправления, или каким-либо другим предприятием. Мы создали базу предприятий, которые могли бы быть на брони, но пока нет ни одного предприятия, которое бы соответствовало этим требованиям. Кто не будет платить, тот просто будет отключен. Не может рынок работать, когда на нем не рассчитываются", – сказал И.Насалик.

Он подчеркнул, что на "Укринтерэнерго" были возложены функции ППН именно для того, чтобы небытовые потребители, которые не смогли подписать договор (из-за долгов за э/э либо несвоевременное проведение тендера) с поставщиком до 1 января 2019 года, в течение трех месяцев решили свои проблемы и смогли с апреля закупать э/э у поставщиков по свободным ценам в условиях нового рынка.