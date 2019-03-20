Экономика

14:52 20.03.2019

"Укрзализныця" не планирует индексацию цен на пассперевозки в 2019г, ожидает разрешение на дерегуляцию тарифов

2 мин читать
"Укрзализныця" не планирует индексацию цен на пассперевозки в 2019г, ожидает разрешение на дерегуляцию тарифов

АО "Укрзализныця" не закладывала прямую индексацию тарифов на пассажирские перевозки в финансовый план 2019 года.

Как сообщил журналистам глава компании Евгений Кравцов в среду в Киеве в среду, компания намерена изменить тарифные классы и провести дерегуляцию наиболее прибыльного сегмента пассажирских перевозок.

"У нас есть инициатива по разделению классов пассажирских вагонов на первый, второй и третий. После чего нам будет предоставлена возможность дерегулировать наиболее прибыльный сегмент перевозок - тот, который не имеет влияния на социально незащищенные слои населения, на тех, кто не может себе позволить дорогие билеты", - с казал он.

В качестве примера такой дерегуляции Е.Кравцов назвал сообщение с Мариуполем, где новый поезд с обновленным вагонным составом и 14-ю часами в дороге будет отнесен к "люксовому" классу, на который компания сможет самостоятельно устанавливать цены. При этом менее "новый" состав со временем в пути более 16 часов будет отнесен к категории "стандарт", а наименее модернизированный со временем в пути более 17 часов останется поездом "эконом-класса" с низкими социальными ценами.

"В финплане предусмотрены дополнительные доходы, не от индексации. Мы как раз планируем возможность завершить реформу по классам тарифов и провести дерегуляцию люксового сегмента пассажирских перевозок, чтобы в этом году не проводить индексацию", - сообщил Е.Кравцов.

По его словам, проект по изменению классности железнодорожных пассперевозок находится на подписании в Министерстве инфраструктуры, после чего останется лишь формальное согласование в Министерстве юстиции.

"Мы ожидаем, что решение вступит в силу уже в течение нескольких недель, может, до полутора месяцев. Так что вопрос де-факто решен", - подчеркнул Е.Кравцов.

Теги: #кравцов #укрзализныця #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:21 19.03.2019
"Укрзализныця" запустит поезд Житомир - Одесса с 31 марта

"Укрзализныця" запустит поезд Житомир - Одесса с 31 марта

15:49 18.03.2019
Харьковские теплосети намерены поднять тарифы на тепло и горячую воду

Харьковские теплосети намерены поднять тарифы на тепло и горячую воду

14:05 18.03.2019
Более 20% ж/д мостов имеют неисправности – "Укрзализныця"

Более 20% ж/д мостов имеют неисправности – "Укрзализныця"

12:03 18.03.2019
"Укрзализныця" в 2018 г. увеличила уплату налогов на 16,6%

"Укрзализныця" в 2018 г. увеличила уплату налогов на 16,6%

17:12 15.03.2019
Влияние выплат "Укрзализныци" по еврооблигациям на курс гривни несущественно, считают в компании

Влияние выплат "Укрзализныци" по еврооблигациям на курс гривни несущественно, считают в компании

16:11 14.03.2019
"Укрзализныця" может ввести скидки на отдельные виды грузов, следующих в порты Азовского региона - Мининфраструктуры

"Укрзализныця" может ввести скидки на отдельные виды грузов, следующих в порты Азовского региона - Мининфраструктуры

13:17 14.03.2019
"Укрзализныця" погасила еврооблигации на $150 млн

"Укрзализныця" погасила еврооблигации на $150 млн

15:29 13.03.2019
"Укрзализныця" планирует передать в концессию Николаевский и Хмельницкий вокзалы

"Укрзализныця" планирует передать в концессию Николаевский и Хмельницкий вокзалы

12:25 13.03.2019
Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

10:40 12.03.2019
Бойко: Голосуя, нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн

Бойко: Голосуя, нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

Глава Минэнергоугля раскритиковал деятельность "Нафтогаза" и его главы

Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

Конкурс на должности членов нового правления "Нафтогаза" состоится через год – премьер

Кабмин в среду продлит контракт с правлением "Нафтогаза" на год – Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

Насалик констатирует интерес иностранных компаний к разработке в Украине углеводородных участков на условиях СРП

"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен за два года инвестировать в обновление внутренних газопроводов 270 млн грн

Глава Минэнергоугля раскритиковал деятельность "Нафтогаза" и его главы

Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

Конкурс на должности членов нового правления "Нафтогаза" состоится через год – премьер

Кабмин в среду продлит контракт с правлением "Нафтогаза" на год – Гройсман

НКРЭКУ одобрила проект по освобождению потребителей с объемом учета газа до 10 тыс. куб. м от установки средств дистпередачи данных

"Энергорынок" готов обеспечить работу нового оптового рынка э/э, запуск которого намечен на июль

Нефть вяло дешевеет, несмотря на данные о сокращении запасов в США, Brent у $67,5 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА