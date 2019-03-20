"Укрзализныця" не планирует индексацию цен на пассперевозки в 2019г, ожидает разрешение на дерегуляцию тарифов

АО "Укрзализныця" не закладывала прямую индексацию тарифов на пассажирские перевозки в финансовый план 2019 года.

Как сообщил журналистам глава компании Евгений Кравцов в среду в Киеве в среду, компания намерена изменить тарифные классы и провести дерегуляцию наиболее прибыльного сегмента пассажирских перевозок.

"У нас есть инициатива по разделению классов пассажирских вагонов на первый, второй и третий. После чего нам будет предоставлена возможность дерегулировать наиболее прибыльный сегмент перевозок - тот, который не имеет влияния на социально незащищенные слои населения, на тех, кто не может себе позволить дорогие билеты", - с казал он.

В качестве примера такой дерегуляции Е.Кравцов назвал сообщение с Мариуполем, где новый поезд с обновленным вагонным составом и 14-ю часами в дороге будет отнесен к "люксовому" классу, на который компания сможет самостоятельно устанавливать цены. При этом менее "новый" состав со временем в пути более 16 часов будет отнесен к категории "стандарт", а наименее модернизированный со временем в пути более 17 часов останется поездом "эконом-класса" с низкими социальными ценами.

"В финплане предусмотрены дополнительные доходы, не от индексации. Мы как раз планируем возможность завершить реформу по классам тарифов и провести дерегуляцию люксового сегмента пассажирских перевозок, чтобы в этом году не проводить индексацию", - сообщил Е.Кравцов.

По его словам, проект по изменению классности железнодорожных пассперевозок находится на подписании в Министерстве инфраструктуры, после чего останется лишь формальное согласование в Министерстве юстиции.

"Мы ожидаем, что решение вступит в силу уже в течение нескольких недель, может, до полутора месяцев. Так что вопрос де-факто решен", - подчеркнул Е.Кравцов.