Экономика

13:37 20.03.2019

Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

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Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

Кабинет министров объявил конкурсы на должности глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, назначив их на 16 апреля 2019 года.

"Сегодня правительство приняло решение объявить конкурс на главу Государственной налоговой и Государственной таможенной службы, а также утвердили условия его проведения, в частности, общие и специальные квалификационные требования, а также требования к компетентности, наработанные Минфином и Национальным агентством по вопросам госслужбы", - сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко после правительственного заседания в среду.

Комиссия высшего корпуса госслужбы проведет конкурс 16 апреля, уточнил он.

Теги: #таможня #гнсу #кабмин
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