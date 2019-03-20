Экономика

11:04 20.03.2019

"Энергорынок" готов обеспечить работу нового оптового рынка э/э, запуск которого намечен на июль

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"Энергорынок" готов обеспечить работу нового оптового рынка э/э, запуск которого намечен на июль

 Госпредприятие "Энергорынок" готово к запуску нового оптового рынка электроэнергии, намеченного на июль 2019 года, сообщил его директор Юрий Гнатюк в интервью интернет-порталу "Энергореформа".

По его словам, совместно с Кабинетом министров разработан план реорганизации филиалов "Энергорынка" – Оператора рынка и Гарантированного покупателя – в отдельные юрлица. Как ожидается, правительство его утвердит своим решением в конце марта.

Ю.Гнатюк отметил, что летом прошлого года предприятие запустило имитационную модель программного обеспечения для сегментов нового рынка, а в конце года приобрело у словацкой Sfera сертифицированный программный продукт. В настоящее время он проходит тестирование.

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Однако на сегодня активность участников невысока, на начало марта на платформе зарегистрировано около 200 субъектов рынка, это менее половины необходимого количества ("зеленые" в этих сегментах не участвуют), сообщил глава "Энергорынка". Количество тестовых заявок также не показательно, поэтому сложно не то, что выявить ошибки в работе ПО, но даже протестировать его работоспособность, почеркнул он.

ПО также необходимо будет протестировать на предмет корректного обмена данными с НЭК "Укрэнерго" и с уполномоченным банком. С Ощадбанком обсуждаются рабочие вопросы, с "Укрэнерго" ведется диалог, но совместного тестирования нет, поскольку его ПО еще не функционирует, сообщил директор "Энергорынка".

Вместе с тем, говоря о реалистичности даты запуска либерализации оптового рынка э/э с 1 июля, Ю.Гнатюк напомнил о существовании ряда организационных и системных проблем, которые могут при текущей ситуации помешать эффективной работе новой модели.

"Есть много вопросов, которые вынуждают сдержать оптимизм относительно этой даты", - отметил Ю.Гнатюк. По его словам, несмотря на то, что законом было отведено около двух лет на подготовку, на сегодня остается нерешенным ряд проблем.

Едва ли не наибольшей проблемой на пути к запуску нового рынка являются неплатежеспособные потребители, такие как предприятия угольной промышленности, водоснабжения, теплокоммунэнерго, напомнил глава "Энергорынка". По данным госпредприятия, уровень расчетов за э/э госшахт в 2018 году составил 1,5%.

"В течение десяти лет проблемные предприятия не платили за потребленную э/э, что стало причиной возникновения большой задолженности на оптовом рынке пере производителями э/э. В действующей модели рынка такая ситуация ухудшает уровень расчетов на ОРЭ, но не создает угрозу функционирования отрасли, однако в новой модели рынка такие неплательщики могут сыграть фатальную роль", - предостерег Ю.Гнатюк.

По его словам, также не урегулирован вопрос соответствия цен на э/э для населения экономически обоснованному уровню.

"Сейчас тариф для населения в среднем по стране немногим больше 1 грн за кВт-год. Тогда как небытовые потребители по второму классу платят за э/э уже около 3 грн за кВт-ч. Но по экономической логике, быт должен платить больше, чем юрлица, ведь себестоимость доставки э/э к бытовому потребителю самая высокая", - отметил глава "Энергорынка".

Кроме того, по его словам, при 100% рынке не должно быть социальных норм в размере 100 кВт-год в месяц, льготного объема в 3 тыс. кВт-ч в месяц для тех, кто использует э/э в качестве отопления, дифтарифы для населения также под большим вопросом.

Помимо этого, по словам главы "Энергорынка", не решен ряд вопросов нормативного обеспечения. В частности, отсутствуют аккредитованные юрлица, которые имеют право сертифицировать оборудование участников балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг. Соответственно, никто из производителей не может даже объявить тендер по отбору контрагента, который предоставит им такую сертификацию. Тогда как балансирующий рынок будет замыкающим в системе функционирования новых сегментов, без него новая модель не будет функционировать, как следует, считают в "Энергорынке".

Отсутствуют нормативные документы, регулирующие деятельность Гарантированного покупателя, такие как порядок покупки э/э по "зеленому" тарифу и форма типового договора.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

Теги: #электроэнергия #энергорынок
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