Экономика

23:06 19.03.2019

Выпуск нержавеющей стали в мире в 2018г вырос на 5,5%

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Мировой объем выплавки нержавеющей стали в 2018 году возрос на 5,5% по сравнению с 2017 годом - до 50,729 млн тонн, при этом производство увеличилось во всех регионах, сообщается в пресс-релизе Международного форума нержавеющей стали (International Stainless Steel Forum, ISSF) во вторник.

Согласно документу, за указанный период в Азии (без учета Китая и Южной Кореи) выплавка нержавеющей стали возросла на 2,1% - до 8,195 млн тонн, в то время как непосредственно Китай нарастил производство на 3,6% - до 26,706 млн тонн.

В Европе выплавка увеличилась на 0,1% - до 7,385 млн тонн, в США - на 2%, до 2,808 млн тонн.

В других регионах (Бразилия, РФ, ЮАР, Южная Корея и Индонезия) прирост составил 35,9% - до 5,635 млн тонн.

Как сообщалось, выпуск нержавеющей стали в мире в 2017 году увеличился на 5,8% по сравнению с 2016 годом - до 48,081 млн тонн. При этом производство выросло во всех странах и регионах. Существенный подъем был отмечен в США - на 11%, до 2,754 млн тонн.

Производство нержавеющей стали в Центральной и Восточной Европе увеличилось на 1,3% - до 7,377 млн тонн, в Азии (без учета Китая и Южной Кореи) - на 4,5%, до 8,030 млн тонн.

Китай в прошлом году увеличил производство на 4,7%, до 25,774 млн тонн.

В других регионах (Бразилия, РФ, ЮАР, Южная Корея и Индонезия) прирост составил 22% - до 4,146 млн тонн.

Теги: #украина #мир #сталь #производство
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