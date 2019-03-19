Экономика

12:46 19.03.2019

Правительство не намерено откладывать процесс повышение пенсий - Розенко

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Правительство не намерено откладывать процесс повышение пенсий - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что правительство не намерено откладывать процесс повышение пенсий, так как у государства есть на это ресурсы.

"Мы не будем слушать никаких предложений об ограничении пенсионных выплат, уменьшения пенсионных выплат, отказа от монетизации субсидий. Мы не будем слушать Юлию Владимировну Тимошенко о том, что нужно отсрочить повышение пенсий. Мы будем повышать уровень жизни граждан сегодня и сейчас», - сказал П.Розенко в ходе селекторного совещания по вопросам монетизации субсидий и индексации пенсий во вторник в Киеве.

"Правительство будет четко исполнять свою программу по повышению пенсий, реформированию системы субсидий сегодня и сейчас. Мы не будем ждать, пока кто-то там из политиков наиграется в президентские выборы", - добавил вице-премьер.

По словам П.Розенко, у Украинского государства на данный момент есть ресурс для повышения пенсий.

Теги: #розенко #пенсии
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