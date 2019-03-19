Экономика

11:21 19.03.2019

"Укрзализныця" запустит поезд Житомир - Одесса с 31 марта

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"Укрзализныця" запустит поезд Житомир - Одесса с 31 марта

АО "Укрзализныця" запустит ежедневный поезд № 247/248 Житомир - Одесса с 31 марта 2019 года, сообщается на сайте компании.

Поезд № 247/248 будет отправляться со станции "Житомир" в 23:15 и прибывать в Одессу в 09:33. В обратном направлении отправление назначено на 12:35, а прибытие в Житомир - на 22:07. Поезд будет останавливаться на станциях "Бердичев", "Казатин-1", "Калиновка-1", "Винница", "Гнивань", "Жмеринка-Пассажирская", "Рахни", "Вапнярка", "Крыжополь", "Кодыма" и "Подольск".

Он будет состоять из вагонов разных классов, будет курсировать ежедневно.

Как отмечают в "Укрзализныце", расписание поезда составлено таким образом, чтобы им можно было добраться до большого железнодорожного узла - станции Жмеринка, а там пересесть на поезда во Львов, Ужгород, Каменец-Подольский, Хмельницкий и другие города Украины.

Цена билетов в плацкартном вагоне - от 175 грн, в купейном - от 380 грн, в вагоне люкс - от 758 грн. Стоимость проезда зависит от дня недели и календарного периода. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или системе онлайн-продажи.

Теги: #житомир #укрзализныця #поезд #одесса
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