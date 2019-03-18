Экономика

17:27 18.03.2019

KSG Agro увеличил кредитную линию в ТАСкомбанке до $3,55 млн

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KSG Agro увеличил кредитную линию в ТАСкомбанке до $3,55 млн

Агрохолдинг KSG увеличил кредитную линию в ТАСкомбанке на $1,25 млн - до $3,55 млн, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже.

"Кредитная линия от ТАСкомбанка в размере $2,3 млн была открыта для KSG Днепр, члена KSG Agro Group, в декабре 2017 года на четыре года с целью пополнения оборотных средств. В связи с расширением бизнеса возникла необходимость расширения кредитной линии... Срок дополнительного финансирования – 3 года. Процентная ставка не разглашается", – отмечается в сообщении KSG Agro.

По данным компании, заемные средства будут использованы для пополнения оборотного капитала и финансирования посевной кампании.

Как сообщалось, KSG Agro за девять месяцев 2018 года сократил чистую прибыль в 3 раза - до $2,23 млн, увеличил выручку на 16,2% - до $20,02 млн. Компания по итогам 2017 года получила $0,895 млн чистой прибыли, что почти в 4,4 раза меньше по сравнению с 2016 годом. Выручка за 2017 год возросла на 10,8% - до $23,19 млн.

Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур и свиноводством. К концу 2017 года его земельный банк в Украине составлял около 58 тыс. га, включая 28 тыс. га в Крыму, над которыми компания не имеет контроля.

Теги: #кредитная_линия #агрохолдинг #ksg_agro #таскомбанк
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