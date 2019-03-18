OneWeb привлекла $1,25 млрд в рамках самого крупного для компании раунда финансирования

OneWeb Ltd. провела самый крупный в своей истории раунд привлечения финансирования, получив от инвесторов $1,25 млрд.

В результате этого общий объем капитала, полученного семилетним стартапом с момента его создания, достиг $3,4 млрд.

В последнем раунде финансирования приняли участие, SoftBank Group Corp., Grupo Salinas, Qualcomm Technologies Inc. и правительство Руанды.

OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В число инвесторов компании входят Virgin Group, Airbus и Coca-Cola.

"Новый капитал, привлеченный после успешного первого запуска спутников OneWeb, позволят компании ускорить разработку первой действительно глобальной коммуникационной сети к 2021 году", - говорится в пресс-релизе OneWeb.

"Этот раунд финансирования, являющийся для нас крупнейшим на данный момент, является кредитом доверия наших ключевых инвесторов в бизнес-модель компании и ее конкурентные преимущества", - заявил CEO OneWeb Эдриан Стекель.

В пресс-релизе компании отмечается, что с четвертого квартала текущего года OneWeb будет ежемесячно запускать более 30 спутников.