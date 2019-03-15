"Киевстар" предоставит комплексные бизнес–решения для предприятий "Метинвеста"

Крупнейший украинский оператор связи "Киевстар" победил в тендере по отбору оператора мобильной связи для обслуживания крупнейшей в стране горно-металлургической Группы "Метинвест", инициированном дирекцией по логистике и закупкам ООО "Метинвест Холдинг" и ООО "Метинвест Диджитал".

"Интенсивное пилотирование проектов с использованием новых технологий совместно с механизмами скорой апробации идей в сфере digital позволяет команде "Метинвест Диджитал" наращивать цифровую зрелость Группы "Метинвест"…", – приводится в пресс-релизе "Киевстара" в пятницу комментарий директора департамента предоставления IT–услуг "Метинвест Диджитал" Сергея Федчуна.

По его словам, длительное сотрудничество с "Киевстар" позволит "Метинвесту" построить надежные каналы для создания платформы цифровых решений для бизнеса и существенно повысить уровень сервиса предоставления мобильной связи сотрудникам группы.

Директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгений Кражан добавил, что сотрудничество компаний является долгосрочным стратегическим проектом. По условиям подписанного соглашения, он предусматривает предоставление мобильной связи высокого качества и связанных с ней услуг сотрудникам Группы "Метинвест", сотрудничество в проектах цифровой модернизации предприятий и создание высокотехнологичных условий для эффективной работы бизнеса.

Директор по логистике и закупкам ООО "Метинвест Холдинг" Алексей Громаков уточнил, что соглашение также фиксирует на пять лет прозрачное ценообразование и гибкие оптимальные тарифные планы, чтоб минимизировать затраты на связь как в Украине, так и за рубежом.

"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи для 26,4 млн абонентов. Акционеры "Киевстар" – международная Группа VEON Ltd, акции которой находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью–Йорк) и Euronext (Амстердам).

Чистый доход "Киевстар" в 2018 году составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно–металлургическая группа компаний. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. За 9 месяцев 2018 Группа получила $9,06 млрд, рентабельность по EBITDA составляет 22%.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания Группы "Метинвест".