Экономика

13:10 15.03.2019

"Эпицентр" заключил лизинговое соглашение с "ОТП Лизинг" на $14 млн

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"Эпицентр" заключил лизинговое соглашение с "ОТП Лизинг" на $14 млн

Группа компаний (ГК) "Эпицентр К", развивающая аграрное направление бизнеса с 2016 года, заключила лизинговое соглашение с компанией "ОТП Лизинг" на финансирование сельскохозяйственной техники на $14 млн сроком на пять лет.

Согласно пресс-релизу "Эпицентр К", на январь-2019 профинансировано технику Case, Manitou и других брендов на $9 млн, на оставшуюся сумму "Эпицентр К" планирует приобрести сельскохозяйственную технику иностранного производства.

"Эпицентр К" ежегодно обновляет свой парк сельхозтехники. До конца текущего года компания планирует на 100% укомплектовать предприятия собственными высокопродуктивными агрегатами, за исключением комбайнов", - отмечается в сообщении компании.

Как сообщалось, "Эпицентр" планирует в 2018/2019 МГ экспортировать 550 тыс. тонн зерна. Компания в 2017/2018 маркетинговом году (МГ) собрала 760 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

"Эпицентр К" обрабатывает свыше 111 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году. Первый строительный гипермаркет компании был открыт в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 26 февраля 2018 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) и Татьяна Суржик (0,055%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #лизинг #эпицентр
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