Экономика

12:11 15.03.2019

"Укрсадвинпром" призывает адаптировать госпрограмму по строительству холодильников для фруктов под ягодные хозяйства

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"Укрсадвинпром" призывает адаптировать госпрограмму по строительству холодильников для фруктов под ягодные хозяйства

Общественная организация "Укрсадвинпром" призывает Министерство аграрной политики и продовольствия адаптировать государственную программу компенсаций затрат на строительство холодильников для фруктов под ягодные хозяйства, сообщил член организации, основатель компании по производству органической голубики "Ягодка" Олег Науменко.

“Мы в 2018 году получили компенсацию за посадочный материал в полном объеме. Однако у чиновников есть непонимание некоторых простых вопросов... Мы просим Минагропрод услышать нас и пересмотреть программу по холодильникам в сторону адаптации ее к ягодным хозяйствам", - сказал он в ходе пресс-конференции "Интерфакс-Украина" в четверг.

По мнению представителей "Укрсадвинпрома", следует снизить критерий мощности такого оборудования для компенсации из госбюджета с 500 тонн, как это предусматривает действующее правительственное постановление, до 50-100 тонн.

"Помимо закладки новых насаждений, нужно думать также о хранении фруктов и ягод. Однако холодильное оборудование мощностью 500 и больше тонн используется крупными предприятиями-производителями яблок. А для голубики, смородины, ежевики требуются холодильники меньшей мощности", - пояснил директор Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гирнык.

Как уточнил глава "Уксадвинпрома" Владимир Печко, в 2019 году на компенсацию строительства холодильного оборудования по действующим требованиям претендует около 15 предприятий.

По его словам, если критерии к оборудованию будут снижены, на компенсацию по данной госпрограмме сможет претендовать около 80 экспортооритентированных предприятий.

"Это поддержит не только крупных производителей фруктов, но и небольшие фермерские хозяйства. А также даст возможность хранить ягодную продукцию около трех месяцев и экспортировать ее не только в страны ближнего зарубежья, но и в далекий Китай, а также в Чили и Аргентину", - добавил В.Печко.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выделило 100 млн грн на компенсацию затрат по строительству холодильников для фруктов, чтобы разрешить ситуацию с избытком яблок. Компенсации из госбюджета подлежало более 50% стоимости оборудования.

ОО "Укрсадвинпром" объединяет более 170 предприятий из разных регионов Украины.

Теги: #минагрополитики #укрсадвинпром
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