Экономика

14:17 14.03.2019

НБУ не видит угрозы задержки транша МВФ после отмены КС нормы о незаконном обогащении

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НБУ не видит угрозы задержки транша МВФ после отмены КС нормы о незаконном обогащении

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) во время недавнего визита в Киев поднимала вопрос об отмене Конституционным судом (КС) нормы о незаконном обогащении, в то же время Национальный банк Украины (НБУ) не видит в этом угрозы для дальнейшего сотрудничества с Фондом, сообщил глава центробанка Яков Смолий.

"Миссия была техническая. Действительно, вопрос решения КС обсуждался. Но на сегодня каких-либо решений принято не было. Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом каких-либо рисков для сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей", - сказал он во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

Как сообщалось, КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст. 368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам пересмотров программы в мае и сентябре 2019 года.

В период с 5 по 13 марта в Украине работала техническая миссия МВФ, которая планировала оценить ситуацию в экономической сфере страны.

Теги: #смолий #нбу #транш #мвф
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