Сервис по заказу такси Bolt запускается во Львове

Эстонский стартап Bolt (ранее Taxify), разработавший приложение для заказа автомобилей, начинает работать во Львове.

Как отмечается в сообщении компании, жители и гости города смогут воспользоваться услугами Bolt, начиная с 14 марта 2019 года.

Тарифы на поездки во Львове составят 21 грн за подачу авто и 5 грн за километр в базовом тарифе или 28 грн за подачу и 5,3 грн за километр в тарифе "Комфорт".

Как сообщалось, в начале марта сервис по заказу такси Taxify провел ребрендинг, изменил название на Bolt.

Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города Украины. Компания ожидает, что совокупная стоимость поездок, заказанных через ее приложение, составит около $1 млрд в 2018 году.

В декабре 2018 Taxify запустил сервис в Харькове.

В Украине уже работают аналогичные сервисы, в частности, международный Uber и местный Uklon.