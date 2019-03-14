Экономика

10:30 14.03.2019

Агрегатный завод ГП "Завод им.Малышева" закупил новое высокоточное оборудование для производства комплектующих для двигателей бронетехники

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Агрегатный завод ГП "Завод им.Малышева" закупил новое высокоточное оборудование для производства комплектующих для двигателей бронетехники

Агрегатный завод ведущего предприятия бронетанкового кластера госконцерна "Укроборонпром" – харьковского ГП "Завод им. Малышева", закупил новое высокоточное оборудование для производства комплектующих для двигателей бронетехники, сообщила в среду пресс-служба госконцерна.

"Высокоточные станки будут задействованы в производстве деталей для двигателей боевых машин. Отныне специалисты завода смогут осуществлять все функции на одном оборудовании… и изготавливать необходимые детали с точностью в доли микрона", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на смену устаревшему оборудованию на агрегатный завод поставлена также координатно-измерительная машина, сообщает пресс-служба.

"В ближайшее время на агрегатном заводе ожидается поставка очередной партии нового оборудования", - отмечается в сообщении.

В числе поставщиков нового оборудования, уже закупленного в рамках программы модернизации мощностей предприятий бронетанкового кластера "Укроборонпрома", ранее назывались, в том числе, Германия, Швеция.

Согласно озвученным в начале года данным украинского военного ведомства, в последние военные годы объем финансирования Минобороны мероприятий ГОЗ по производству, ремонту и модернизации бронетехники на бронетанковых мощностях в Харькове оценивается в более 10 млрд грн.

Теги: #малышева #укроборонпром #завод
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