Экономика

09:29 14.03.2019

Санкции против поддерживающих Мадуро стран допустимы - глава Минэнерго США о возможных новых санкциях против Роснефти

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Санкции против поддерживающих Мадуро стран допустимы - глава Минэнерго США о возможных новых санкциях против Роснефти

Введение санкций в отношении стран, которые поддерживают режим Мадуро, вполне допустимо, заявил на брифинге министр энергетики США Рик Перри, отвечая на вопрос о возможных новых санкциях против "Роснефти", которая продолжает покупать венесуэльскую нефть.

"Все, что США хотят видеть от России - это хорошее соседство. Я скажу вам с человеческой точки зрения: блокирование поставок медикаментов и продовольствия в Венесуэлу недопустимо. Для стран, которые поддерживают режим Мадуро, есть очень сильный сигнал, на мой взгляд. Идея о том, что США располагают возможностью ввести санкции против стран, поддерживающих режим, вполне допустима", - сказал министр.

Теги: #санкции #роснефть #сша #россия #перри #мадуро #венесуэла
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