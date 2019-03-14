Санкции против поддерживающих Мадуро стран допустимы - глава Минэнерго США о возможных новых санкциях против Роснефти

Введение санкций в отношении стран, которые поддерживают режим Мадуро, вполне допустимо, заявил на брифинге министр энергетики США Рик Перри, отвечая на вопрос о возможных новых санкциях против "Роснефти", которая продолжает покупать венесуэльскую нефть.

"Все, что США хотят видеть от России - это хорошее соседство. Я скажу вам с человеческой точки зрения: блокирование поставок медикаментов и продовольствия в Венесуэлу недопустимо. Для стран, которые поддерживают режим Мадуро, есть очень сильный сигнал, на мой взгляд. Идея о том, что США располагают возможностью ввести санкции против стран, поддерживающих режим, вполне допустима", - сказал министр.