"Укрзализныця" планирует передать в концессию Николаевский и Хмельницкий вокзалы

"Укрзализныця" в 2019 году запустит пилотный проект по передаче в концессию Николаевского и Хмельницкого железнодорожных вокзалов, сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов в интервью медиапорталу "Сегодня".

"Мы уже в этом году запускаем пилотный проект по концессии двух вокзалов - Николаевского и Хмельницкого. Отрабатываем вопрос привлечения к процессу ЕБРР и Всемирного банка, чтобы провести проверки, технические стадии, подготовить техническую документацию", - сказал он.

По словам Е.Кравцова, оба вокзала нуждаются в расширении и реконструкции.

"Учитывая, что Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - главный вокзал страны, глупо начинать концессию или использование новых механизмов с него", - отметил глава "Укрзализныци".

По словам Е.Кравцова, потенциал этого вокзала – огромен, сегодня он является образцом архитектуры, но "Укрзализныця" может сделать из него реальную визитку страны.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины рассматривает перспективу передачи в концессию Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.