Суд заблокировал покупку Веревским морпорта и МЖК в Ильичевске за 0,9 млрд грн

Окружной административный суд Киева запретил оформлять результаты аукциона на морпорт и масложирового комбината (МЖК) в Ильичевске балансовой стоимостью 4,88 млрд грн, победителем в котором стала компания Андрея Веревского с предложением 906 млн грн, сообщило издание FinClub.

По данным в судебном реестре, соответствующее решение суд принял 5 марта, тогда как торги состоялись 6 марта. По данным дела, суд запретил Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) проводить электронные торги и оформлять результаты торгов по продаже пула активов неплатежеспособного "Дельта Банка". Основание для запрета – включение в пул активов прекращенного обязательства.

По информации на сайте ФГВФЛ, морпорт и МЖК были проданы за 906,2 млн грн при стартовой цене 897,2 млн грн и минимальной – 179,4 млн грн. По данным FinClub, победителем торгов стала финансовая компания "Скай", конечным бенефициаром которой является основатель агрохолдинга "Кернел" Андрей Веревский.

Согласно судебному реестру, истцом по делу о запрете выступила финансовая компания "Октант", конечным бенефициаром которой является Артем Мартынюк. По данным FinClub, данная компания не принимала участия в торгах.

"Учитывая, что договориться или вмешаться в ход торгов невозможно, участники аукционов прибегают к ухищрениям, таким как подобные решения судов. Если этот аукцион будет окончательно сорван, мы объявим повторный аукцион", – отметила замдиретора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут в комментарии FinClub.

Как сообщалось, в обеспечении по указанным кредитам, в том числе, находится Ильичевский масложировой комбинат в Ильичевском морском порту (Черноморск, Одесская область).

Ильичевский МЖК основан в 2008 году, специализируется на производстве специальных жиров и маргаринов для молочной, кондитерской, хлебобулочной промышленности.