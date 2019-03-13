Экономика

13:31 13.03.2019

Суд заблокировал покупку Веревским морпорта и МЖК в Ильичевске за 0,9 млрд грн

2 мин читать
Суд заблокировал покупку Веревским морпорта и МЖК в Ильичевске за 0,9 млрд грн

Окружной административный суд Киева запретил оформлять результаты аукциона на морпорт и масложирового комбината (МЖК) в Ильичевске балансовой стоимостью 4,88 млрд грн, победителем в котором стала компания Андрея Веревского с предложением 906 млн грн, сообщило издание FinClub.

По данным в судебном реестре, соответствующее решение суд принял 5 марта, тогда как торги состоялись 6 марта. По данным дела, суд запретил Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) проводить электронные торги и оформлять результаты торгов по продаже пула активов неплатежеспособного "Дельта Банка". Основание для запрета – включение в пул активов прекращенного обязательства.

По информации на сайте ФГВФЛ, морпорт и МЖК были проданы за 906,2 млн грн при стартовой цене 897,2 млн грн и минимальной – 179,4 млн грн. По данным FinClub, победителем торгов стала финансовая компания "Скай", конечным бенефициаром которой является основатель агрохолдинга "Кернел" Андрей Веревский.

Согласно судебному реестру, истцом по делу о запрете выступила финансовая компания "Октант", конечным бенефициаром которой является Артем Мартынюк. По данным FinClub, данная компания не принимала участия в торгах.

"Учитывая, что договориться или вмешаться в ход торгов невозможно, участники аукционов прибегают к ухищрениям, таким как подобные решения судов. Если этот аукцион будет окончательно сорван, мы объявим повторный аукцион", – отметила замдиретора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут в комментарии FinClub.

Как сообщалось, в обеспечении по указанным кредитам, в том числе, находится Ильичевский масложировой комбинат в Ильичевском морском порту (Черноморск, Одесская область).

Ильичевский МЖК основан в 2008 году, специализируется на производстве специальных жиров и маргаринов для молочной, кондитерской, хлебобулочной промышленности.

Теги: #мжк #веревский #кернел #морпорт #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 13.03.2019
Украинский суд подтвердил законность задержания танкера "Волга-Флота" в Херсоне

Украинский суд подтвердил законность задержания танкера "Волга-Флота" в Херсоне

03:59 13.03.2019
В суд направлено дело против подростка, устроившего в нетрезвом виде смертельное ДТП

В суд направлено дело против подростка, устроившего в нетрезвом виде смертельное ДТП

15:35 12.03.2019
Суд отказал САП в пересмотре решения об отводе прокуроров по делу Мартыненко

Суд отказал САП в пересмотре решения об отводе прокуроров по делу Мартыненко

15:27 12.03.2019
Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

02:04 12.03.2019
Дело против рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании аптечного провизора направлено в суд – прокуратура

Дело против рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании аптечного провизора направлено в суд – прокуратура

15:24 11.03.2019
Суд 10 апреля рассмотрит иск "Укртрансгаза" по отмене постановления НКРЭКУ по вопросам суточного балансирования на рынке газа

Суд 10 апреля рассмотрит иск "Укртрансгаза" по отмене постановления НКРЭКУ по вопросам суточного балансирования на рынке газа

12:54 11.03.2019
Окружной админсуд отрыл производство в деле относительно несоответствия Авакова требованиям к членам правительства

Окружной админсуд отрыл производство в деле относительно несоответствия Авакова требованиям к членам правительства

11:30 11.03.2019
Апелляционный суд Амстердама в понедельник начнет рассмотрение дела о возвращении в Украину "Скифского золота"

Апелляционный суд Амстердама в понедельник начнет рассмотрение дела о возвращении в Украину "Скифского золота"

07:21 11.03.2019
Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

23:03 08.03.2019
Оболонский суд 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о госизмене

Оболонский суд 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о госизмене

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине начнут производить инверторы для солнечных электростанций

Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 ОСМД, которые получат финансирование

Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

Украина доразмещает евробонды-2028 на $350 млн

Монетизация субсидий на оплату ЖКХ услуг проходит планово и без сбоев – Ощадбанк

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине начнут производить инверторы для солнечных электростанций

Египет, Ливан, ОАЭ и Греция присоединились к ограничению полетов Boeing-737 Max

Гройсман поручил Минфину выделить Киеву по 200 млн грн на строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь

Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 ОСМД, которые получат финансирование

Кабмин предложит Раде отменить обязательство местных органов власти ежегодно утверждать ставки местных налогов

Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

Украина доразмещает евробонды-2028 на $350 млн

Монетизация субсидий на оплату ЖКХ услуг проходит планово и без сбоев – Ощадбанк

АМКУ разрешил испанской Acciona приобрести более 50% проекта солнечных электростанций "Арцыз-Солар" бизнесмена Хмельницкого

Нефть дорожает 3-ю сессию подряд из-за слухов об ОПЕК+ и данных API о запасах в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА