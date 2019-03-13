Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Киевской государственной городской администрации (КГГА) совместно с АО "Укрзализныця" проработать проект развития городской электрички в столице, об этом он заявил на заседании Кабмина в среду.

"Я считаю, что вопрос городской электрички – очень правильный проект, реализованный уже давно в европейских городах. "Укрзализныця" действительно готова к его реализации, но самостоятельно этого сделать не сможет. Потому я просил бы Виталия Владимировича (Кличко – ИФ) совместно с "Укрзализныцей" и Министерством инфраструктуры отработать этот вопрос, чтобы обеспечить высокий уровень мобильности жителей Киева и гостей города, всех кто в нем работает", - заявил В.Гройсман.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул важность для города и "Укрзализныци" найти достаточное количество финансирования для развития проекта городской электрички.