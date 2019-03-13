Экономика

09:36 13.03.2019

Кофе арабика подешевел на торгах в Нью-Йорке до минимума с 2006г

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Кофе арабика подешевел на торгах в Нью-Йорке до минимума с 2006г

Фьючерсы на арабику подешевели на торгах в Нью-Йорке до минимума с 2006 года из-за опасений перепроизводства кофе, сообщает агентство Bloomberg.

Цена майского контракта опустилась на 2,6%, до 94,65 цента за фунт (чуть больше $2,08 за 1 кг).

В последние 12 месяцев арабика входит в число сырьевых товаров с худшей динамикой, ее стоимость упала примерно на 20%.

Избыток предложения кофе сохраняется второй сельхозгод подряд, в этом году он, вероятно, превысит 2 млн мешков (1 мешок = 60 кг), прогнозирует Международная организация кофе (ICO). В 2018 году Бразилия, крупнейший производитель кофе, собрала рекордный урожай, в 2019 году ожидается сохранение высоких показателей.

Теги: #кофе #цены
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