Экономика

20:52 12.03.2019

Visa назначила Чирву из "Смарт-Холдинга" региональным менеджером в Украине и Молдове

2 мин читать

Американская компания Visa Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежной системы Visa, с 1 марта 2019 года назначила региональным менеджером в Украине и Молдове Светлану Чирву, которая на предыдущей должности в "Смарт-Холдинге" отвечала за формирование стратегии развития розничного банковского бизнеса.

"Украина - ключевой рынок для компании Visa. Я уверена, что Светлана сможет вывести бизнес-показатели компании на новый уровень", – приводятся в сообщении компании слова старшего вице- президента, директора регионального подразделения Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Веры Платоновой.

В релизе указывается, что С.Чирва имеет более 20 лет профессионального опыта в различных сферах, включая FMCG, страхование и банковское дело. Ранее она работала советником председателя правления страховой компании "Оранта" и заместителем председателя правления по вопросам потребительского кредитования в Дельта Банке.

В конце февраля этого года Нацбанк сообщил, что основной конкурент Visa – Mastercard – увеличил отрыв от нее на украинском рынке по числу карточек. Количество активных карточек в платежной системе Mastercard в четвертом квартале 2019 года выросло на 4,3% – до 25,97 млн шт., тогда как у Visa было зафиксировано их снижение на 6,9% – до 10,52 млн шт.

Согласно данным НБУ, в целом число активных платежных карточек в Украине в октябре-декабре 2018 года возросло на 0,8% – до 36,95 млн шт., в результате доля Mastercard на украинском рынке выросла до 70,3% с 67,9%, тогда как доля Visa сократилась до 28,5% с 30,8%.

Нацбанк также сообщил, что в целом число платежных карточек в обращении в Украине в октябре-декабре прошлого года уменьшилось на 2% – до 59,39 млн. шт. Их рост был зафиксирован только для Mastercard – на 1,7%, до 41,23 млн шт., тогда как у Visa зафиксировано падение на 9,7% – до 17,55 млн шт.

Теги: #visa
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 31.01.2019
Visa в I финквартале увеличила чистую прибыль на 18%

Visa в I финквартале увеличила чистую прибыль на 18%

10:09 25.10.2018
Visa увеличила прибыль на треть в IV финквартале, сильнее ожиданий рынка

Visa увеличила прибыль на треть в IV финквартале, сильнее ожиданий рынка

15:48 18.09.2018
Visa, MasterCard выплатят $6,2 млрд для урегулирования классового иска ритейлеров

Visa, MasterCard выплатят $6,2 млрд для урегулирования классового иска ритейлеров

13:16 07.12.2017
Visa приостановила обслуживание банков Туркмении

Visa приостановила обслуживание банков Туркмении

14:36 25.10.2017
Прибыль и выручка Visa в IV финквартале превзошли прогнозы рынка

Прибыль и выручка Visa в IV финквартале превзошли прогнозы рынка

09:43 03.10.2017
Создатели криптовалюты Monaco спровоцировали рост ее курса на 695% обещанием партнерства с Visa

Создатели криптовалюты Monaco спровоцировали рост ее курса на 695% обещанием партнерства с Visa

10:51 24.04.2017
Китайская платежная система UnionPay усиливает борьбу с Visa и MasterCard на emerging markets

Китайская платежная система UnionPay усиливает борьбу с Visa и MasterCard на emerging markets

10:31 21.04.2017
Квартальные результаты Visa превзошли прогнозы, компания выкупит акции еще на $5 млрд

Квартальные результаты Visa превзошли прогнозы, компания выкупит акции еще на $5 млрд

18:17 05.04.2017
Бывший CEO Visa Чарльз Шарф назначен главой нью-йоркской балетной труппы NYCB

Бывший CEO Visa Чарльз Шарф назначен главой нью-йоркской балетной труппы NYCB

09:47 25.10.2016
Прибыль Visa в IV финквартале выросла на 28% и оказалась лучше прогнозов

Прибыль Visa в IV финквартале выросла на 28% и оказалась лучше прогнозов

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Продажи ОВГЗ на аукционах Минфина во вторник упали на 38,5%

Владелец ТАСкомбанка Тигипко ушел с поста главы правления финучреждения

Слушания по делу "Укрнафты" в Стокгольмском арбитраже запланированы на апрель – Минюст

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов - ГСЧС

НКРЭКУ утвердила инвестпрограмму "ДТЭК Киевские электросети" на 2019 год в сумме 368 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Член набсовета Deutsche Bank высказался против слияния с Commerzbank

Госгеонедр приостановила действие спецразрешения "Пром-Энерго продукт" на Васищевскую газоконденсатную площадь

"Днепропресс" в 2018г сохранил чистую прибыль почти на уровне 2017г

Shell собирается к началу 2030-х гг. стать крупнейшим поставщиком электроэнергии в мире

Минтранс Турции временно запретил полеты Boeing-737 Max

МАУ пополнила флот Embraer 195, до конца года ожидает второй самолет этого типа и три самолета Boeing 737 MAX 8

"Дарница" в 2018 году увеличила чистую прибыль на 31% - до 449 млн грн

Продажи ОВГЗ на аукционах Минфина во вторник упали на 38,5%

На создание на базе НАУ Международного центра подготовки пилотов в 2019г планируется выделить 90 млн грн

Владелец ТАСкомбанка Тигипко ушел с поста главы правления финучреждения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА