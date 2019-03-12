Visa назначила Чирву из "Смарт-Холдинга" региональным менеджером в Украине и Молдове

Американская компания Visa Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежной системы Visa, с 1 марта 2019 года назначила региональным менеджером в Украине и Молдове Светлану Чирву, которая на предыдущей должности в "Смарт-Холдинге" отвечала за формирование стратегии развития розничного банковского бизнеса.

"Украина - ключевой рынок для компании Visa. Я уверена, что Светлана сможет вывести бизнес-показатели компании на новый уровень", – приводятся в сообщении компании слова старшего вице- президента, директора регионального подразделения Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Веры Платоновой.

В релизе указывается, что С.Чирва имеет более 20 лет профессионального опыта в различных сферах, включая FMCG, страхование и банковское дело. Ранее она работала советником председателя правления страховой компании "Оранта" и заместителем председателя правления по вопросам потребительского кредитования в Дельта Банке.

В конце февраля этого года Нацбанк сообщил, что основной конкурент Visa – Mastercard – увеличил отрыв от нее на украинском рынке по числу карточек. Количество активных карточек в платежной системе Mastercard в четвертом квартале 2019 года выросло на 4,3% – до 25,97 млн шт., тогда как у Visa было зафиксировано их снижение на 6,9% – до 10,52 млн шт.

Согласно данным НБУ, в целом число активных платежных карточек в Украине в октябре-декабре 2018 года возросло на 0,8% – до 36,95 млн шт., в результате доля Mastercard на украинском рынке выросла до 70,3% с 67,9%, тогда как доля Visa сократилась до 28,5% с 30,8%.

Нацбанк также сообщил, что в целом число платежных карточек в обращении в Украине в октябре-декабре прошлого года уменьшилось на 2% – до 59,39 млн. шт. Их рост был зафиксирован только для Mastercard – на 1,7%, до 41,23 млн шт., тогда как у Visa зафиксировано падение на 9,7% – до 17,55 млн шт.