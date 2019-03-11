Экономика

09:57 11.03.2019

Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом

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Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Как отмечает агентство в своем релизе, этот рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.

В то же время Fitch указывает на повышения доверия к проводимой политике в стране и ее последовательности, макроэкономическую стабильность, снижение госдолга и международную поддержку.

"Повышенная гибкость обменного курса, разблокирование внешнего финансирования благодаря новой программе МВФ и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы", - говорится в релизе Fitch.

По его мнению, своевременное соблюдение программы МВФ имеет ключевое значение.

Теги: #fitch #украина #рейтинг
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