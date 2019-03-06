Экономика

19:14 06.03.2019

"УАВтормет" призывает президента перед подписанием закона о повышении пошлины на экспорт лома и ее пролонгации проанализировать документ

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"УАВтормет" призывает президента перед подписанием закона о повышении пошлины на экспорт лома и ее пролонгации проанализировать документ

Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет") предлагает президенту Украины Петру Порошенко перед подписанием закона о повышении экспортной пошлины на лом черных металлов и ее пролонгации дать поручение для более глубокого анализа последствий введения его в действие.

Как сообщается в обнародованном на сайте "УАВтормета" письме президента ассоциации, генерального директора ЧАО "Керамет" (Киев) Владимира Бублея, принятие данного закона нарушает международные обязательства Украины.

При этом в обращении отмечается, что "УАВтормет" неоднократно критиковала административное регулирование экспорта металлолома со стороны государства, и в настоящий момент обеспокоена принятием данного законопроекта, что может привести к негативным последствиям. Так, по мнению ассоциации, помимо нарушения международных обязательств, очередное повышение экспортной пошлины фактически заблокирует экспорт металлолома, вследствие чего прямые потери госбюджета составят около EUR14 млн.

Кроме того, это негативно скажется на внешнеторговом сальдо, загрузке морских и речных портов, а также снизятся грузовые ж/д перевозки. Это также отрицательно повлияет на ломоперерабатывающий бизнес, снизится заготовка металлолома.

В письме приводятся прогнозные данные о выплавке стали, которые, по мнению ломосборщиков, не отвечают действительности. Так, план на 2018 год по выплавке стали составлял 23,279 млн тонн, а фактически было выплавлено 21,1 млн тонн, прогноз на 2019 год - 23,8 млн тонн, который является завышенным, утверждают в "УАВтормете".

"Используя нереальные прогнозные объемы производства стали, необоснованное завышение удельного расхода металлолома (кг лома на тонну выплавляемой стали) (...) приводит к определению завышенных прогнозных показателей потребности металлургической отрасли в металлоломе. Указанные параметры требуют дополнительной профессиональной оценки министерств, экспертных организаций и Национальной академии наук Украины", - подчеркивают в Ассоциации.

Также отмечается, что в настоящее время экспорт железорудного сырья не облагается налогом и осуществляется в значительных объемах, но в отличие от металлолома, это невозобновляемое сырье и его добыча наносит огромный вред окружающей среде.

Из прилагаемых к письму материалов следует, что заготовка металлолома в Украине в 2018 году возросла по сравнению с предыдущим годом на 2,6% - до 3 млн 344,8 тыс. тонн. При этом запасы лома на складах метпредприятий на 1 января 2018 года составляли 100 тыс. тонн, на 1 января 2019 года - 160 тыс. тонн. В 2018 году было экспортировано 327,5 тыс. тонн лома, тогда как в 2017-м - 486,5 тыс. тонн.

В целом в 2018 году было заготовлено в Украине 3 млн 672,3 тыс. тонн лома, в 2017-м - 3 млн 747,5 тыс. тонн. При этом 75% лома - это амортизационный, 8% - бытовой, 5% - транспортный и 12% - другой.

По данным "УАВтормета", в 2018 году на "ArcelorMittal Кривой Рог" поставлено 582 тыс. тонн лома, при этом прибыль меткомбината из-за несправедливых цен составила 1,013 млрд грн, на предприятия "Метинвеста" - 1,443 млн тонн и 2,514 млрд грн, "Интерпайпа" - 837 тыс. тонн и 1,457 млрд грн соответственно.

Как сообщалось, Рада 28 февраля 2019 года приняла за основу и в целом закон об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке (№9474), повысив пошлину на экспорт лома с EUR42 до EUR58 за тонну и продлив ее действие на два года.

За закон проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Украина при вступлении в ВТО в 2008 году взяла обязательство в течение шести лет сократить пошлину на экспорт лома до EUR10 за тонну.

С 15 сентября 2016 года экспортная пошлина на металлолом согласно принятому Радой в июле закону была повышена с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а весной 2018 года - до EUR42/тонна. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.

Теги: #президент #лом #закон #уавтормет
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