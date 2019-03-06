Экономика

17:54 06.03.2019

Коболев хочет завершить арбитраж с "Газпромом" в должности главы "Нафтогаза"

2 мин читать
Коболев хочет завершить арбитраж с "Газпромом" в должности главы "Нафтогаза"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев хочет завершить арбитражные разбирательства с российским "Газпромом" на занимаемой им должности.

Так на пресс-конференции в Киеве в среду он пояснил основную мотивацию сохранить должность, напомнив, что денежный интерес у него отсутствует после добровольного решения перечислять всю свою зарплату и другие доходы, получаемые в течение 2019 года, на благотворительность.

"Я хочу этот процесс завершить по многим причинам… Как профессионал считаю, что та победа, которой мы добились, и те инструменты, которые мы дали украинской переговорной стороне, стоят много миллиардов долларов. Потерять их, конвертировать в очередное поражение, как это уже было бездарно сделано несколько раз в прошлом, например, в 2006-м или 2009 году, считаю абсолютно неправильным как для страны, так для себя", - сказал он.

А.Коболев добавил, что в настоящее время между руководством НАК и правительством остаются противоречия по реформе компании в части отделения газотранспортного бизнеса и видения газового рынка страны в части целесообразности работы на нем газсбытов.

"Это те вопросы, которые я считаю своим обязательством продолжать реализовывать, по которым у нас есть прогресс и которые стоят того, чтобы работать безоплатно этот год и продемонстрировать: мы правы в своих допущениях", - сказал глава НАК.

А.Коболев напомнил, что действующее законодательство возложило полномочия назначать, увольнять, определять уровень зарплат и премий на наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины", который по инициативе правительства прошел реформу корпоративного управления.

"Решение о завершении моего контракта и текущее решение об объявлении конкурса, как минимум, из анализа, который мне известен и который я видел, противоречит украинскому законодательству… Это противоречит духу реформ, потому что вся идеология состояла из того, что акционер, т.е. правительство, его главным инструментом влияния на государственную компанию является назначение наблюдательного совета, профессионального и некоррумпированного", - отметил он.

"Буду ли я принимать участие в конкурсе? Жду позицию юристов, но я точно не собираюсь увольняться, мне эта должность нужна для достижения тех целей, о которых я говорил, и я надеюсь, что верховенство права, цивилизованный подход и принципы корпоративного управления, которые закладывались в последние пять лет, в этой ситуации победят", - резюмировал А.Коболев.

Ранее в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит конкурс на должность главы "Нафтогаза". Контракт с действующим руководителем А.Коболевым по решению правительства истекает 22 марта.

Теги: #нафтогаз #газ #коболев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:47 06.03.2019
Кабмин до 14 марта ожидает от МЭРТ и набсовета "Нафтогаза" предложения по составу правления компании

Кабмин до 14 марта ожидает от МЭРТ и набсовета "Нафтогаза" предложения по составу правления компании

16:32 06.03.2019
"Нафтогаз" опровергает конфликт интересов Фаворова при заключении договоров на продажу газа в конце 2018г

"Нафтогаз" опровергает конфликт интересов Фаворова при заключении договоров на продажу газа в конце 2018г

15:07 06.03.2019
"Укргазвыдобування" купило спецразрешение на Южно-Кобзовскую площадь за 30,95 млн грн

"Укргазвыдобування" купило спецразрешение на Южно-Кобзовскую площадь за 30,95 млн грн

13:47 06.03.2019
ДТЭК обошел "Смарт-Холдинг" и "Укргазвыдобування" в борьбе за Свитанково-Логивскую нефтегазовую площадь

ДТЭК обошел "Смарт-Холдинг" и "Укргазвыдобування" в борьбе за Свитанково-Логивскую нефтегазовую площадь

13:25 06.03.2019
Подконтрольная Burisma компания выиграла на нефтегазовом аукционе спецразрешение на Дубровско-Радченковскую площадь, предложив 25,1 млн грн

Подконтрольная Burisma компания выиграла на нефтегазовом аукционе спецразрешение на Дубровско-Радченковскую площадь, предложив 25,1 млн грн

13:10 06.03.2019
Кабмин объявит конкурс на главу правления "Нафтогаз Украины" – Гройсман

Кабмин объявит конкурс на главу правления "Нафтогаз Украины" – Гройсман

12:00 06.03.2019
Украина может провести конкурс на разработку по СРП углеводородного участка на шельфе Черного моря по предложению американской Frontera

Украина может провести конкурс на разработку по СРП углеводородного участка на шельфе Черного моря по предложению американской Frontera

09:45 06.03.2019
Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

19:16 05.03.2019
Украина за 2 мес. увеличила добычу газа на 2,8% – оперативные данные

Украина за 2 мес. увеличила добычу газа на 2,8% – оперативные данные

12:56 05.03.2019
Эффективный анбандлинг "Нафтогаза" важен для сильной позиции Украины в трехсторонних газовых переговорах – Климкин

Эффективный анбандлинг "Нафтогаза" важен для сильной позиции Украины в трехсторонних газовых переговорах – Климкин

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин до 14 марта ожидает от МЭРТ и набсовета "Нафтогаза" предложения по составу правления компании

Кабмин объявит конкурс на главу правления "Нафтогаз Украины" – Гройсман

"Укрнафта" в 2018г получила около 6 млрд грн чистой прибыли – неаудированные данные

Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 20,3% благодаря бумагам в гривне

Украина за 2 мес. увеличила добычу газа на 2,8% – оперативные данные

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель

Клиенты "Приват24" получили возможность осуществлять операции с ОВГЗ

Платформа для новых сегментов оптового рынка э/э не имеет функционала для полноценного тестирования ее работы

"Запорожсталь" запустила комплекс перехвата ливневых вод для сокращения сбросов в Днепр

"Укрнафта" намерена выбрать Львовскую область следующим регионом для ребрендинга своих АЗС

Испанская Acciona намерена войти в еще один проект СЭС бизнесмена Хмельницкого

Две трети украинцев считают, что государство мешает малому и среднему бизнесу, 40% хотят открыть свое дело – соцопрос

"Укрнафта" в 2018г получила около 6 млрд грн чистой прибыли – неаудированные данные

Морадминистрация открыла навигацию на Днепре на Каховском и Запорожском шлюзах

Нефть дешевеет из-за данных API о росте запасов в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА