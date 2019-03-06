Коболев хочет завершить арбитраж с "Газпромом" в должности главы "Нафтогаза"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев хочет завершить арбитражные разбирательства с российским "Газпромом" на занимаемой им должности.

Так на пресс-конференции в Киеве в среду он пояснил основную мотивацию сохранить должность, напомнив, что денежный интерес у него отсутствует после добровольного решения перечислять всю свою зарплату и другие доходы, получаемые в течение 2019 года, на благотворительность.

"Я хочу этот процесс завершить по многим причинам… Как профессионал считаю, что та победа, которой мы добились, и те инструменты, которые мы дали украинской переговорной стороне, стоят много миллиардов долларов. Потерять их, конвертировать в очередное поражение, как это уже было бездарно сделано несколько раз в прошлом, например, в 2006-м или 2009 году, считаю абсолютно неправильным как для страны, так для себя", - сказал он.

А.Коболев добавил, что в настоящее время между руководством НАК и правительством остаются противоречия по реформе компании в части отделения газотранспортного бизнеса и видения газового рынка страны в части целесообразности работы на нем газсбытов.

"Это те вопросы, которые я считаю своим обязательством продолжать реализовывать, по которым у нас есть прогресс и которые стоят того, чтобы работать безоплатно этот год и продемонстрировать: мы правы в своих допущениях", - сказал глава НАК.

А.Коболев напомнил, что действующее законодательство возложило полномочия назначать, увольнять, определять уровень зарплат и премий на наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины", который по инициативе правительства прошел реформу корпоративного управления.

"Решение о завершении моего контракта и текущее решение об объявлении конкурса, как минимум, из анализа, который мне известен и который я видел, противоречит украинскому законодательству… Это противоречит духу реформ, потому что вся идеология состояла из того, что акционер, т.е. правительство, его главным инструментом влияния на государственную компанию является назначение наблюдательного совета, профессионального и некоррумпированного", - отметил он.

"Буду ли я принимать участие в конкурсе? Жду позицию юристов, но я точно не собираюсь увольняться, мне эта должность нужна для достижения тех целей, о которых я говорил, и я надеюсь, что верховенство права, цивилизованный подход и принципы корпоративного управления, которые закладывались в последние пять лет, в этой ситуации победят", - резюмировал А.Коболев.

Ранее в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит конкурс на должность главы "Нафтогаза". Контракт с действующим руководителем А.Коболевым по решению правительства истекает 22 марта.