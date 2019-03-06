Кабмин объявит конкурс на главу правления "Нафтогаз Украины" – Гройсман

Кабинет министров Украины объявит конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз "Украины", заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров в среду.

"Мы сегодня принимаем решение объявить с 23 марта публичный и открытый, в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления, конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины", – сказал он.

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Как сообщалось, набсовет "Нафтогаза" проголосовал за необходимость продления полномочий А.Коболева, контракт с которым по решению Кабмина истекает 22 марта, но не принял окончательного решения без согласования с правительством.

23 февраля НС направил В.Гройсману и в МЭРТ письмо, в котором подтвердил необходимость продления трудового договора с Андреем Коболевым на три года. В свою очередь В. Гройсман заявил, что правительство не принимало каких-либо решений о заключении нового контракта с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины".

Совет предложил премьер-министру продлить срок, определенный Кабмином, чтобы обсудить детали нового соглашения с главой НАК. Ранее со ссылкой на издание "Экономическая правда" сообщалось, что НС "Нафтогаза Украины" привлек внешнего консультанта, который подтвердил рыночный уровень предлагаемой А.Коболеву месячной заработной платы в размере 2,08 млн грн.

Ранее Кабмин заявил о намерении пересмотреть в сторону сокращения заработную плату руководителей государственных компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь, глава компании А.Коболев отметил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

В начале марта А.Коболев заявил, что вопрос продления или прекращения контракта с главой компании, как и вопрос суммы его заработной платы не входит в компетенцию Кабинета министров Украины.