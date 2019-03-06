Украина может провести конкурс на разработку по СРП углеводородного участка на шельфе Черного моря по предложению американской Frontera

Украина по предложению американской компании Frontera Resources может провести конкурс на разработку по СРП углеводородов в пределах участка "Дельфин", находящегося на северо-западной части континентального шельфа Черного моря.

Соответствующий проект постановления внесен в повестку дня Кабинета министров на среду, 6 марта.

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Общая площадь участка составляет 9,772 тыс. кв. км. Предположительно минимальный объем инвестиций должен составить 1,5 млрд грн. Условия конкурса также предусматривают, что размер минимальной доли государства в прибыльной продукции равен 11%.

Победитель конкурса на разработку участка по СРП должен будет обеспечить геологическое изучение недр на участке, в том числе и бурение не менее пяти скважин на протяжении первого пятилетнего этапа геологоразведочных работ.

Frontera Resources Corporation, основанная в 1996 году, занимается разведкой и добычей газа и нефти. Стратегия компании состоит в поиске перспектив по добыче углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну. Подтвержденные запасы природного газа компании в Грузии составляют около 300 млрд куб. м.