Морадминистрация открыла навигацию на Днепре на Каховском и Запорожском шлюзах

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морадминистрация) приказом от 5 марта открыла навигацию на Днепре, в частности на Каховском и Запорожском шлюзах с 6 марта 2019 года.

Как сообщается на сайте ведомства, навигация на Днепродзержинском шлюзе начнется 12 марта, 19 марта начнет работать Кременчугский шлюз, а с 26 марта суда смогут проходить и через Каневский шлюз.

При этом навигация на Киевском шлюзе начнется 4 апреля.

Как сообщалось, навигация на Днепре в 2018 году была закрыта в конце декабря.