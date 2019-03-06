Экономика

10:47 06.03.2019

Морадминистрация открыла навигацию на Днепре на Каховском и Запорожском шлюзах

1 мин читать
Морадминистрация открыла навигацию на Днепре на Каховском и Запорожском шлюзах

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морадминистрация) приказом от 5 марта открыла навигацию на Днепре, в частности на Каховском и Запорожском шлюзах с 6 марта 2019 года.

Как сообщается на сайте ведомства, навигация на Днепродзержинском шлюзе начнется 12 марта, 19 марта начнет работать Кременчугский шлюз, а с 26 марта суда смогут проходить и через Каневский шлюз.

При этом навигация на Киевском шлюзе начнется 4 апреля.

Как сообщалось, навигация на Днепре в 2018 году была закрыта в конце декабря.

Теги: #навигация #днепр #морадминистрация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:26 02.03.2019
В Днепре произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадал один человек

В Днепре произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадал один человек

16:23 07.02.2019
Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

11:34 04.02.2019
Три человека получили ожоги в результате поджога кафе в Днепре – полиция

Три человека получили ожоги в результате поджога кафе в Днепре – полиция

11:47 01.02.2019
Ставки турсбора установили в Днепре, Запорожье и Одессе

Ставки турсбора установили в Днепре, Запорожье и Одессе

23:16 29.01.2019
В Днепре неизвестный подорвал автомобиль выстрелом из противотанкового гранатомета

В Днепре неизвестный подорвал автомобиль выстрелом из противотанкового гранатомета

19:11 18.01.2019
Обыски проходят в горсовете Днепра и КП "Днепровский электротранспорт"

Обыски проходят в горсовете Днепра и КП "Днепровский электротранспорт"

08:03 11.01.2019
В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

18:03 04.01.2019
В Днепре в мусорном баке обнаружен чемодан с трупом девушки

В Днепре в мусорном баке обнаружен чемодан с трупом девушки

08:19 26.12.2018
В Днепропетровской области объявлено штормовое  предупреждение

В Днепропетровской области объявлено штормовое  предупреждение

18:37 20.12.2018
Навигация на Днепре закрыта

Навигация на Днепре закрыта

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 20,3% благодаря бумагам в гривне

Украина за 2 мес. увеличила добычу газа на 2,8% – оперативные данные

Ахметов увеличил активы на $0,5 млрд грн – рейтинг Forbes

Международные резервы Украины в феврале сократились на 2,9% – НБУ

Глава НКЦБФР констатирует отсутствие прогресса в выполнении требований МВФ в сфере регулирования небанковских финуслуг

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть дешевеет из-за данных API о росте запасов в США

Глава Харьковской обладминистрации поручила разработать план модернизации коммунальных сетей в городах областного значения и ОТГ

Hyundai Corporation рассматривает возможность участия в проекте по развитию метро в Харькове

Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в феврале вырос больше ожиданий - до 59,7 пункта

Продажи новостроек в США в декабре неожиданно выросли

Страховщики-члены МТСБУ в январе 2019г увеличили сбор платежей по ОСАГО на 12,3%, выплаты - на 6%

"Дарница" ведет переговоры о партнерстве с крупными зарубежными компаниями

Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 20,3% благодаря бумагам в гривне

Украина за 2 мес. увеличила добычу газа на 2,8% – оперативные данные

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА