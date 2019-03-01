Экономика

17:31 01.03.2019

Украина привлекла 2-й кредит на 529 млн евро под гарантию Всемирного банка – Минфин

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Украина привлекла 2-й кредит на 529 млн евро под гарантию Всемирного банка – Минфин

Украина 28 февраля привлекла у Deutsche Bank кредит на сумму 529 млн евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка), сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

Средства получены двумя траншами: транш "А" в размере EUR240 млн со сроком погашения четыре года и транш "В" в размере EUR289 млн со сроком окончательного погашения 10 лет (через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода).

По кредиту была использована вторая часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте из общей суммы гарантии Всемирного банка (ВБ) в размере $750 млн.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики.

Указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.

В конце декабря 2018 года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR349,3 млн. По кредиту была использована первая часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте.

В настоящее время ВБ ведет переговоры с Министерством финансов Украины об инициации новой программы гарантий под государственные заимствования.

По данным ВБ прогресс в переговорах будет зависеть от прогресса реформ. При этом ВБ готов обсуждать такую программу и с новым правительством, если необходимые реформы не будут имплементированы в рамках каденции действующего.

Теги: #всемирный_банк #кредит #минфин
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