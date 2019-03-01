Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в Крыму - Коболев

Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Решение позитивное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось, что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, т.е. предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

А.Коболев отметил, что стоимость утраченных в результате аннексии Крыма активов компания оценивает в сумму до $5 млрд.

"Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации", - добавил он.

Как сообщалось, Российской Федерации 15 февраля 2016 года было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигла $8 млрд.