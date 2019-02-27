Экономика

19:44 27.02.2019

Кабмин снизит норму потребления газа до 3,28 куб. м в ответ на оспаривание предыдущего решения в суде

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Кабмин снизит норму потребления газа до 3,28 куб. м в ответ на оспаривание предыдущего решения в суде

Кабинет министров Украины к заседанию в среду подготовил проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика с 3,29 куб. м до 3,28 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.

Согласно проекту постановления, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", Кабмин намерен отменить пункты 1-3 постановления №63 от 30 января 2019 года, которым была установлена норма 3,29 куб. м, введя в силу новую сниженную норму 3,28 куб. м.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что в случае оспаривания облгазами/газсбытами в судах принятых 30 января норм потребления, правительство будет в ответ целенаправленно их снижать на 0,01 куб. м.

Согласно данным в реестре судебных решений, оспорить правительственное решение решил ЧАО "Кременчукгаз", по иску которого Окружной административный суд Киева 21 февраля приостановил действие п.п. 1-3 постановления №63.

Как сообщалось, Кассационный административный суд Верховного суда в конце ноября 2018 года отменил действие установленных постановлением Кабмина №203 норм потребления природного газа для бытовых потребителей без счетчиков. Вместо них вступили в силу предыдущие (установленные постановлением правительства №619 от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014 года), завышенные в два-три раза нормы.

Отмененным постановлением нормы потребления газа были установлены на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,4 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,5 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем. Вновь вступившим в силу в декабре 2018 года постановлением №619 нормы были установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека соответственно.

На основании разницы между этими нормами клиенты облгазсбытов в декабре 2018 года начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности. Однако в облгазах заявили, что сумма долга, начисленная за период действия, по их мнению, заниженных, норм была приведена исключительно в информативных целях и не подлежит уплате. В то же время там подчеркнули, что последующие счета будут приходить уже с учетом повышенных норм.

Кабинет министров Украины для урегулирования этого вопроса в конце января 2019 года вернул пониженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков, в частности, установив норму в размере 3,29 куб. м.

Теги: #газ #потребление #норма
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