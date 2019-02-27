Экономика

16:31 27.02.2019

Платежи по "токсичному" портфелю ПриватБанка практически равны нулю – зампред банка

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Платежи по "токсичному" портфелю ПриватБанка практически равны нулю – зампред банка

Национализированный ПриватБанк (Киев) с января практически ничего не получает в счет обслуживания "токсичного" портфеля кредитов, выданных связанным с бывшими собственниками и топ-менеджментом банка лицам, сообщила заместитель главы правления банка Галина Пахачук.

"С января поток практически прекратился. До этого (он обслуживался) 2% от всего. Мы даже в нашем бюджете, когда прогнозируем непосредственно финансовый результат, мы берем в бюджете ноль процентов ожидания от этого потока",- сказала Г.Пахачук агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Она также сообщила, что банк не проводит глобальных реструктуризаций проблемных кредитов, потому что "токсичный" портфель кредитов, выданных связанным с бывшими собственниками ПриватБанка лицам - это часть большого процесса.

"Мы не можем сейчас говорить, что спишем за счет резервов - и все. Общество ждет ответа: где $5,5 млрд", - подчеркнула Г. Пахачук.

Глава правления банка также сообщила, что по решению наблюдательного совета ПриватБанка в структуре финучреждения создается отдел финансовых расследований, в состав которого на первом этапе войдет пять-семь человек.

Как сообщалось, в ноябре-2018 Г.Пахачук сообщила, что в целом "токсичный" портфель составляет 206 млрд грн.

Теги: #платежи #приватбанк #кредит
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