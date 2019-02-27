Экономика

15:54 27.02.2019

Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank из-за скандала с отмыванием денег в Danske

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Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank из-за скандала с отмыванием денег в Danske

Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает AP.

По словам главного прокурора Управления по экономическим преступлениям Швеции Томаса Лангрота, в рамках расследования будет изучаться, получали ли 15 крупнейших акционеров Swedbank информацию о том, что банк, возможно, причастен к сомнительным операциям до того как об этом на прошлой неделе сообщила шведская телевещательная компания SVT.

Расследование должно установить, имело ли место незаконное получение акционерами инсайдерской информации.

Согласно сообщениям СМИ, Swedbank может быть вовлечен в масштабные операции по отмыванию денег с участием прибалтийских филиалов Danske Bank - крупнейшего банка Дании. SVT 19 февраля сообщила, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Денежные переводы, предположительно использовавшиеся для отмывания денег, совершались в период 2007-2015 годов.

Ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы.

Теги: #швеция #swedbank
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