Порошенко предлагает Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию для противодействия размыванию базы налогообложения

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект №0216 зарегистрирован в Верховной Раде 27 февраля.

Текст законопроекта на сайте Рады пока не обнародован.