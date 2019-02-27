Экономика

13:28 27.02.2019

Порошенко предлагает Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию для противодействия размыванию базы налогообложения

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Порошенко предлагает Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию для противодействия размыванию базы налогообложения

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект №0216 зарегистрирован в Верховной Раде 27 февраля.

Текст законопроекта на сайте Рады пока не обнародован.

Теги: #налоги #порошенко
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