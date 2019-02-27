Порошенко предлагает Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию для противодействия размыванию базы налогообложения
Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения.
Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект №0216 зарегистрирован в Верховной Раде 27 февраля.
Текст законопроекта на сайте Рады пока не обнародован.