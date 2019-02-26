ГКСУ 25 февраля выплатила 4 млрд грн бюджетного возмещения НДС

Государственная казначейская служба (ГКСУ) 25 февраля выплатила 3,991 млрд грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), сообщило ведомство на сайте.

В частности, Государственная продовольственно-зерновая корпорация получила 234,5 млн грн возмещения указанного налога, зернотрейдер "Гленкор агрикалчер Украина" – 167,5 млн грн, агроэкспортер "Ди Энд Ай Эволюшн" – 161 млн грн, а также "Полюс Трейдинг" – 95 млн грн.

Как сообщалось, 22 февраля ГКСУ выплатила 823,1 млн грн бюджетного возмещения НДС.

В целом с начала февраля 2019 года возмещение указанного налога достигло 7,2 млрд грн, тогда как в январе этот показатель составил рекордные 19,71 млрд грн.