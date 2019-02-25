Цены на нефть падают на заявлениях Трампа

Нефть эталонных марок активно снижается в цене в ходе торгов в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не пытаться искусственно завышать цены на топливо.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 кв упала на $1,66 (2,47%), до $65,46 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,48 (2,58%) - до $55,78 за баррель.