Экономика

18:27 25.02.2019

Цены на нефть падают на заявлениях Трампа

1 мин читать
Цены на нефть падают на заявлениях Трампа

Нефть эталонных марок активно снижается в цене в ходе торгов в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не пытаться искусственно завышать цены на топливо.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 кв упала на $1,66 (2,47%), до $65,46 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,48 (2,58%) - до $55,78 за баррель.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:37 25.02.2019
Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе

Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе

17:46 22.02.2019
Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд

Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд

13:15 22.02.2019
"Нафтогаз" в марте снизит цену на природный газ для промпотребителей

"Нафтогаз" в марте снизит цену на природный газ для промпотребителей

09:48 22.02.2019
Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+

Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+

16:13 20.02.2019
Крупный пожар произошел на НПЗ PDVSA

Крупный пожар произошел на НПЗ PDVSA

14:12 18.02.2019
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось

Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось

09:18 18.02.2019
Нефть продолжает подъем после активного роста на прошлой неделе

Нефть продолжает подъем после активного роста на прошлой неделе

18:16 15.02.2019
Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе

Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе

09:49 15.02.2019
Нефтяной рынок растет, Brent поднялась выше $65 впервые с ноября

Нефтяной рынок растет, Brent поднялась выше $65 впервые с ноября

18:19 14.02.2019
Нефть Brent замедлила рост, WTI перешла к снижению из-за данных США, переговоров с Китаем

Нефть Brent замедлила рост, WTI перешла к снижению из-за данных США, переговоров с Китаем

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018

Гривня на межбанке в понедельник укрепилась ниже психологической отметки в 27 грн/$1

"Нафтогаз" планирует купить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м газа за средства от компенсации спецобязательств

В "Мотор Сич" не располагают информацией о планах государства по "возможному участию" в акционировании ПАО

Пенсии с марта в среднем повысятся на 255 грн - Рева

ПОСЛЕДНЕЕ

Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018

Гривня на межбанке в понедельник укрепилась ниже психологической отметки в 27 грн/$1

"Нова Пошта" переходит на семидневный график работы в областных и районных центрах с марта

Количество фальшивых украинских "Зеленых карт" в 2018г выросло на 27% - МТСБУ

"Нафтогаз" планирует купить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м газа за средства от компенсации спецобязательств

В "Мотор Сич" не располагают информацией о планах государства по "возможному участию" в акционировании ПАО

Пенсии с марта в среднем повысятся на 255 грн - Рева

Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2,4тыс. грн – Порошенко

На счета ПФ поступило почти 13,6 млрд грн от льготной растаможки авто - Порошенко

Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 7,2 млрд куб. м

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА