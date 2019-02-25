В "Мотор Сич" не располагают информацией о планах государства по "возможному участию" в акционировании ПАО

В ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) не располагают информацией об озвученных в СМИ госменеджментом ОПК каких-либо планах государства по инвестированию, а также "возможному участию" в акционировании ПАО, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Набсовета компании Анатолий Малыш.

"Ни МЭРТ, ни "Укроборонпром" на сегодня не информировали "Мотор Сич" о каких-либо инвестиционных планах в отношении наших с ГП "Ивченко-Прогресс" проектов и программ, в том числе, за счет средств, предусмотренных в 2019 году в госбюджете на пополнение уставного капитала "Укроборонпрома", - сообщил А.Малыш, комментируя по просьбе агентства соответствующие сообщения СМИ со ссылкой на главу межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО, замглавы МЭРТ Юрия Бровченко.

Он также выразил недоумение по поводу озвученных замглавой МЭРТ предположений по поводу "возможного участия государства в акционировании "Мотор Сич", уточнив: "На сегодня движение акций "Мотор Сич" заблокировано решением суда, которое никто не отменял".

Между тем, в госконцерне "Укроборонпром" расценили заявления о возможном финансировании госконцерном программ ПАО "Мотор Сич" как некорректные. "Говорить о возможном финансировании "Мотор Сич" госконцерном некорректно. Акции "Мотор Сич" арестованы, и к госконцерну не имеют отношения", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в "Укроборонпроме".

При этом собеседник агентства констатировал, что развивающее в новых геополитических условиях собственное вертолетное производство предприятие, успешно работающее на мировых рынках и выступающее участником перспективных программ ВТС государства, неоднократно становилось предметом "разного рода медийных спекуляций, за которыми угадывались, в том числе, интересы недобросовестной конкуренции".

На днях Ю.Бровченко заявил ресурсу delo.ua, что предусмотренные в госбюджете-2019 по линии спецфонда на пополнение уставного капитала "Укроборонпрома" 2,82 млрд грн, будут направлены на развитие научно-технической и производственной базы предприятий "Укроборонпрома", а также "системную перестройку в рамках сотрудничества "Мотор Сич" и "Ивченко-Прогресс" вместе с китайскими компаниями, которые намерены инвестировать в украинский ОПК, и в частности, в развитие авиастроения и производство вертолетов".

"Думаю, что сейчас проводится работа в направлении возможного участия государства в акционировании "Мотор Сич", - предположил замглавы МЭРТ. Поясняя свое мнение, он заявил: "Не все акции этого предприятия ("Мотор Сич") реализованы".