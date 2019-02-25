Экономика

09:37 25.02.2019

Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе

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Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе

Цены на нефть снижаются в понедельник после подъема до максимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 кв составляет $66,9 за баррель, что на $0,22 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,05 (0,07%) - до $67,12 за баррель - самого высокого уровня с 12 ноября.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,11 (0,19%) - до $57,15 за баррель. По итогам торгов в пятницу контракт вырос в цене на $0,3 (0,53%) - до $57,26 за баррель, также максимума с 12 ноября.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 3% благодаря сигналам продвижения США и Китая в торговых переговорах.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что отложит увеличение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 1 марта, так как видит "значительный" прогресс в торговых переговорах с Пекином.

Поддержку рынку в пятницу оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на первое за три недели снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США. Число установок уменьшилось на прошлой неделе на 4 штуки - до 853.

"Буровая активность стабилизировалась, что может привести к давно ожидавшемуся охлаждению бума в сфере сланцевой добычи", - говорит аналитик по сырьевому сектору Julius Baer Карстен Менке.

"В то же время добыча нефти в США может достичь 13 млн баррелей в сутки к концу текущего года", - цитирует эксперта MarketWatch.

Таким образом, по словам К.Менке, балансировка нефтяного рынка, с учетом потери иранского и венесуэльского экспорта из-за американских санкций в отношении этих стран, возложена на Саудовскую Аравию и ее союзников.

Теги: #цены #нефть
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